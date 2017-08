Στις 8 Σεπτεμβρίου ενώπιον της Δικαιοσύνης ο Δρ. Εμμανουήλ Λαμπράκης

Του Δημήτρη Τσάκα.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Την επόμενη Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου θα παραστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης ο ομογενής γιατρός Δρ. Εμμανουήλ Λαμπράκης, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από την Επιτροπή των Ενόρκων «Grand Jury» για παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας σχετικά τα ναρκωτικά (narcoticslaws).

Ο Δρ. Λαμπράκης θα παρουσιαστεί ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή WilliamPauley στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν (The United States District Court forthe Southern District of New York), ενώπιον του ίδιου δικαστή ο οποίος στις 3 Απριλίου ανακοίνωσε την απόφαση της Επιτροπής των Ενόρκων (GrandJury) για παραπομπή σε δίκη.

Ο «Εθνικός Κήρυκας» επικοινώνησε με τον συνήγορο του ομογενή, τον ποινικολόγο Κέρη Κατσώρη (Kerry Katsorhis), αλλά μέχρι και ετούτη την ώρα δεν απάντησε στο τηλεφωνικό μήνυμα.

Η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας της Νότιας Περιφέρειας Νέας Υόρκης Dawn Dearden επεσήμανε ότι βάσει της αποφάσεως της 3ης Απριλίου ο Δρ. Εμμανουήλ Λαμπράκης παραπέμπεται σε δίκη, ότι την επόμενη Παρασκευή θα έχουν συνδιάσκεψη (conference) και ότι θα παραστεί και ο ίδιος ο κατηγορούμενος.

Ερωτηθείσα εάν έχουν εισέλθει δε διαδικασία παραδοχής της ενοχής του επεσήμανε ότι ο ομογενής υπεραμύνεται της αθωότητάς του και ότι αναμένουν την συνδιάσκεψη της 8ης Σεπτεμβρίου.

Οσον αφορά τους περιορισμούς σχετικά με την άσκηση της άδειας επαγγέλματος, η εκπρόσωπος της Εισαγγελίας επεσήμανε ότι «προς το παρόν δεν του έχει αφαιρεθεί η άδεια» και επικαλέστηκε την αρχή ότι όλοι οι κατηγορούμενοι είναι αθώοι μέχρι την απόφαση του Δικαστηρίου για την ενοχή τους.

Παράλληλα, τόνισε ότι βάσει της απόφασης της 2ας Δεκεμβρίου 2016 για την αποφυλάκισή του με εγγύηση ο Δρ. Εμμανουήλ Λαμπράκης δεν δικαιούταν να συνταγογραφεί φάρμακα με ελεγχόμενες ουσίες.

Ο Δρ. Λαμπράκης, όπως έγραψε ο «Ε.Κ.» (βλέπε «Ε.Κ.» 8ης Δεκεμβρίου 2016) συνελήφθη την 1η Δεκεμβρίου 2016 και την επόμενη αφέθηκε ελεύθερος με προσωπική εγγύηση $500.000, (recognizancebond) εξασφαλισθείσα με καταβολή $20.000 σε ρευστό ή ακίνητο. Την ίδια ημέρα παρέδωσε τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και του απαγορεύθηκαν από την Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας Νέας Υόρκης οι μετακινήσεις εκτός της Νότιας και Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης.