Στους… Γιάνκις ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (βίντεο)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δοκίμασε το μπέιζμπολ και μάλλον αποφάσισε να μείνει στο μπάσκετμπολ! Ο φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς, μετά την αποθέωση στην πόλη της ομάδας μπάσκετ, βρέθηκε -μαζί με τα αδέλφια του- στην έδρα των Γιάνκις. Και ανάμεσα στις φωτογραφίες με τους αθλητές της ομάδας μπέιζμπολ της Νέας Υόρκης, όπως με τον ΣιΣι Σαμπάθια ο Αντετοκούνμπο θέλησε να δοκιμάσει και τις δυνατότητές του στο άθλημα.

— New York Yankees (@Yankees) July 15, 2019

Πήρε το ρόπαλό του, άκουσε τις οδηγίες για την απόσταση των ποδιών και τη στάση του σώματος… η μπάλα ήταν στημένη πάνω σε έναν στύλο. Κι ο Giannis έπρεπε απλά να την χτυπήσει. Δεν τα κατάφερε με την πρώτη, σκορπίζοντας γέλια στην παρέα του. Η δεύτερη φορά ήταν και η… τυχερή. Τα γέλια χάθηκαν και στη θέση τους ήρθαν τα χειροκροτήματα και η αποθέωση!

Greek Freak and the Little Fella. @Giannis_An34 @CC_Sabathia @Bucks pic.twitter.com/usOfC0Xlkl

