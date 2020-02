Στους ιδιοκτήτες η αμοιβή του κτηματομεσίτη στην Νέα Υόρκη

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Αλλάζει ριζικά το σκηνικό στην ενοικίαση ακινήτων, μετά την εγκύκλιο της αρμόδιας υπηρεσίας της Πολιτείας Νέας Υόρκης (New York Department of State) που μετακυλά, πλέον, την καταβολή της προμήθειας του κτηματομεσίτη από τον ενοικιαστή, που ίσχυε έως σήμερα, στον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.

Οπως τονίζεται, ο νέος κανονισμός αφορά στις περιπτώσεις που ένα διαμέρισμα προωθείται και παρουσιάζεται από κάποιο κτηματομεσιτικό γραφείο και όχι εάν ο ενοικιαστής έχει προσλάβει κτηματομεσίτη για αναζήτηση διαμερίσματος προς ενοικίαση.

Η εξέλιξη αυτή, που ήρθε ως συνέχεια μιας ευνοϊκής προς τους ενοικιαστές νομοθεσίας που θεσμοθετήθηκε την προηγούμενη χρονιά, έχει προκαλέσει αναστάτωση στους ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά και τους κτηματομεσίτες, που εκτιμούν ότι θα επιδράσει αρνητικά στο πελατολόγιο και τα εισοδήματά τους.

«Εκτιμώ ότι η αναστάτωση θα είναι πολύ μεγάλη. Αυτήν την στιγμή, για να σας μιλήσω ειλικρινά, είμαστε πελαγωμένοι και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.

Τηλεφωνούμε στο Department of State, αλλά και τους πολιτικούς μας. Το συλλογικό όργανο των Κτηματομεσιτών (σ.σ. Real Estate Board of New York – REBNY) έχει διαμαρτυρηθεί και ενδέχεται να προσφύγει νομικά», δήλωσε στον «Ε.Κ.» ο πρόεδρος των Ελληνοαμερικανών Ιδιοκτητών Ακινήτων και ιδιοκτήτης του γραφείου «Alexiou Realty», Γιώργος Αλεξίου.

Ο κ. Αλεξίου εκτιμά ότι «θα πληγεί το επάγγελμα του κτηματομεσίτη», ενώ υπενθυμίζει ότι η αγορά βρίσκεται ήδη σε προβληματική κατάσταση, αφού δεν υπάρχει καλή αναλογία προσφοράς – ζήτησης, ειδικά σε περιοχές όπως η Αστόρια.

Στην αντίπερα όχθη, η είδηση ήχησε ευχάριστα στα αυτιά των ενοικιαστών, αφού καλούνταν να πληρώσουν τουλάχιστον τρία ενοίκια μπροστά, με την αμοιβή του κτηματομεσίτη να ανεβάζει το κόστος μιας μετακόμισης.