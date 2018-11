Στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων το «Καλύτερο Ιστορικό Ξενοδοχείο της Ευρώπης»

Το «Καλύτερο Ιστορικό Ξενοδοχείο της Ευρώπης» (Best Historic Hotels Worldwide Hotel in Europe) βρίσκεται στα Χανιά και είναι το Domus Renier Boutique Hotel το οποίο βρίσκεται στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων και βραβεύτηκε από τα Historic Hotels Wordwide για το 2018.

Για πρώτη φορά βραβεύεται στην Ελλάδα ένα ιστορικό ξενοδοχείο από τον συγκεκριμένο οργανισμό ενώ οι υποψηφιότητες ήταν πάνω από 200, και τελικά όπως ανακοινώθηκε σε τελετή στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών την 1η Νοεμβρίου, παρουσία εκπροσώπων του διεθνούς τουρισμού, διεθνών Μέσων Ενημέρωσης και ιδιοκτήτων ιστορικών ξενοδοχείων από όλον τον κόσμο, το Domus Renier Boutique Hotel είναι το καλύτερο των ιστορικών ξενοδοχείων της ευρωπαϊκής Ηπείρου.

Τα «Historic Hotels Worldwide» είναι μία παγκόσμια κοινότητα που εκπροσωπεί πάνω από 300 ιστορικά ξενοδοχεία σε περισσότερες από 43 χώρες και παράλληλα προωθεί τα πολιτιστικά ταξίδια σε ιστορικούς προορισμούς.

