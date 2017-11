Στο καλύτερο σημείο της ιστορίας τους οι σχέσεις Ελλάδας ΗΠΑ, τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης

ΑΘΗΝΑ. Στη συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στο πρόγραμμα «AMVER» που σώζει χιλιάδες ζωές στη θάλασσα, αλλά και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, μετά την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά επιτυχημένη», αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρυ Πάιατ, στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Propeller Club, όπου απονεμήθηκαν βραβεία σε ναυτιλιακές εταιρείες, τα πλοία των οποίων διέσωσαν κάτω από δύσκολες συνθήκες, ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. Η εκδήλωση διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Propeller Club σε συνεργασία με την Αμερικανική Πρεσβεία και την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών, με την υποστήριξη του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Ο Αμερικανός πρέσβης, που είναι και επίτιμος πρόεδρος του International Propeller Club, στην ομιλία του εξήρε τη συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στο «AMVER», ενώ είπε ότι η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα «αποτελεί τον κορυφαίο συμμετέχοντα στο πρόγραμμα». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το παράδειγμα της ελληνικής εφοπλιστικής κοινότητας αποτελεί «υπόδειγμα θετικής συνεισφοράς στην κοινωνία». Αναφερόμενος στις ελληνοαμερικανικές ναυτιλιακές σχέσεις και στην πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ τόνισε: «Ποτέ άλλοτε η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ δεν ήταν πιο δυνατή από σήμερα. Ελπίζω σύντομα να δούμε σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα», ενώ υπογράμμισε το ενδιαφέρον για επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών, της ναυτιλίας και της βιομηχανίας.

«Η σημερινή πρωτοβουλία έχει στο επίκεντρό της την αξία και τη ναυταξία της ανθρώπινης ύπαρξης για να φέρει στην επικαιρότητα άλλη μία φορά ένα σημαντικό δίκτυο που σώζει ζωές και περιουσίες, ένα δίκτυο που εμπεδώνει σε δύσκολα χρόνια ότι υπάρχουν πάνω από τα κύματα και οι αξίες της ζωής» τόνισε από την πλευρά του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Ο υπουργός είπε ότι αισθάνεται πολύ υπερήφανος γιατί «ο αριθμός των πλοίων ελληνικής πλοιοκτησίας σε σχέση με άλλες χώρες είναι ο μεγαλύτερος, προσθέτοντας ότι η ελληνική εφοπλιστική οικογένεια έχει προτεραιότητες στην προσπάθεια στον επιχειρησιακό τομέα και ότι οι προτεραιότητες αυτές έχουν να κάνουν με την ευθύνη που πρέπει να υπάρχει και τη συνευθύνη σε ζητήματα ανθρώπινη ζωής».

Αναφερόμενος στον Πειραιά, όπου έχει την έδρα του το Propeller club, τόνισε ότι αρχίζει να γίνεται ένα μεγάλο ναυτιλιακό κέντρο στον κόσμο γιατί είναι το λιμάνι με τη μεγαλύτερη πλοιοκτησία, άρα ουσιαστικά με τη μεγαλύτερη αγορά. «Αυτή την προσπάθεια καταβάλλουμε όλοι και σε αυτή την προσπάθεια πιστεύω ότι θα συνδράμουμε όλοι» πρόσθεσε ο υπουργός, ενώ αναφερόμενος στις σχέσεις των ΗΠΑ και της Ελλάδας είπε βρίσκονται στο καλύτερο σημείο και ότι πρέπει πάνω σε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης να χτίσουμε ότι καλύτερο μπορεί να προκύψει για τους δύο λαούς.

Να σημειωθεί ότι φέτος τιμήθηκε με ιδιαίτερο βραβείο το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό για τις παραδειγματικές προσπάθειες του και την αδιάκοπη συμβολή του στη διάσωση ανθρωπίνων ζωών και περιουσιών στην θάλασσα. Ένα ακόμη ιδιαίτερο βραβείο απονεμήθηκε στον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρη Αβραμόπουλο, του οποίου το έργο και η συμμετοχή του σε καίριες αποφάσεις της διεθνούς κοινότητας οδήγησαν σε μείωση έκθεσης σε κίνδυνο ανθρωπίνων ζωών στη θάλασσα.

Ο κ. Αβραμόπουλος στην ομιλία του τόνισε ότι «τόσο η Ευρώπη όσο και τα κράτη μέλη δεν ήταν προετοιμασμένα για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο (της μετανάστευσης). Σήμερα σίγουρα δεν είμαστε εκεί που ήμασταν πριν από δυόμιση-τρία χρόνια», υπογραμμίζοντας ότι βασική προτεραιότητα που έχει τεθεί στη μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης είναι πώς θα σωθούν περισσότεροι άνθρωποι.

«Αυτό το ζήτημα δεν είναι ούτε ευρωπαϊκό, ούτε περιφερειακό. Είναι παγκόσμιο. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχει κινητοποιηθεί η παγκόσμια κοινότητα», υπογράμμισε ο κ. Αβραμόπουλος, εξαίροντας το ρόλο των κατοίκων των χωρών που δέχθηκαν τα πρώτα προσφυγικά ρεύματα, οι οποίοι «απέδειξαν και ανέδειξαν την ανθρωπιά και την ευαισθησία τους».

Ο πρόεδρος του International Propeller Club of the United States, Port of Piraeus Γ. Ξηραδάκης σημείωσε ότι φέτος τα βραβεία υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεργασίας, προσθέτοντας ότι τους προηγούμενους 12 μήνες συμμετείχαν στο AMVER 1800 ελληνικά πλοία.

Τα βραβεύσεις στις 229 ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες και τα 1.811 πλοία που βρίσκονται κάτω από τη διαχείρισή τους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα AMVER, πραγματοποίησε η αμερικανική ακτοφυλακή, δια της υπαρχηγού της υποναυάρχου Linda Fagan.

