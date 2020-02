Στρατιώτης σκότωσε 17 ανθρώπους και κρατά ομήρους σε εμπορικό κέντρο στην Ταϊλάνδη (βίντεο)

Ενας Ταϊλανδός στρατιώτης άρχισε να πυροβολεί σήμερα σε έξαλλη κατάσταση στην περιοχή Νακόν Ρατσασίμα, στα βόρειοανατολικά της Ταϊλάνδης, σκοτώνοντας 17 τουλάχιστον ανθρώπους, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή από τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης, την οποία επικαλούνται οι τοπικές εφημερίδες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “The Bangkok Times” υπάρχουν 17 νεκροί και 14 τραυματίες.”

Ο δράστης μέχρι στιγμήα παραμένει ασύλληπτος.

#Thailand's special forces are preparing to storm shopping center in #Korat where a soldier has killed at least 10 in a mass shooting and taken hostages#koratshootinghttps://t.co/1oJn0qCWVi pic.twitter.com/SVvSb2UaNc

— RT (@RT_com) February 8, 2020