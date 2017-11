Συγκίνηση με Γιάννη Αντετοκούνμπο και ομογενείς στο Κλίβελαντ (βίντεο)

Με τον ελληνικό εθνικό ύμνο απάντησαν οι Ελληνες ομογενείς που περίμεναν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όταν εκείνος είπε «δεν υπάρχει περίπτωση όλοι εσείς να είστε Ελληνες». Κι εκείνοι για να του το αποδείξουν τραγούδησαν τον εθνικό μας ύμνο και μαζί τους και ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ.

Hundreds of Greeks serenade @Giannis_An34 after the game in Cleveland!! pic.twitter.com/slAIvmlXtj

