Συγκλονίζει ο Ντομινίκ Ουίλκινς με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

Ο Ντομικίκ Ουίλκινς με ένα εκπληκτικό κείμενο στο Players Tribune υπενθυμίζει πως ο αποκλεισμός των παιδιών με αυτισμό πρέπει να σταματήσει και μετά την καραντίνα. Ο πρώην NBAer που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού το 1996 μοιράστηκε τις σκέψεις του ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Αυτισμού.

As we all practice social distancing, let’s remember those with disabilities who feel isolated all the time like my daughters JoJo and Danielle. So this #WorldAutismAwarenessDay let’s celebrate #autisminclusion by being #sensoryinclusive https://t.co/AOAxemwoTf

