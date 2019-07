Συγχαρητήρια του πρέσβη Πάιατ στον Μητσοτάκη

ΑΘΗΝΑ. Συγχαρητήρια στον νέο Πρωθυπουργό απέστειλε μέσω Twitter o Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, λίγο μετά την ορκωμοσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Συγχαρητήρια κύριε Πρωθυπουργέ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εύχονται σε εσάς και την κυβέρνησή σας κάθε επιτυχία στον σημαντικό σας νέο ρόλο», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Πάιατ.

Συγχαρητήρια Mr Prime Minister. Please know that the United States wishes you and your government every success in your important new role. pic.twitter.com/zXffv7IduA

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, είχε συγχαρεί ξανά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη μεγάλη νίκη της ΝΔ στις εθνικές εκλογές, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

«Θερμά συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό για τις εθνικές εκλογές και στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Προσβλέπω σε συνεργασία μαζί του ως επόμενο πρωθυπουργό της Ελλάδας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Πάιατ.

Warmest congratulations to the people of #Greece on national elections and to @kmitsotakis for @neademokratia’s victory. I look forward to working with him as Greece’s next Prime Minister. pic.twitter.com/QYYOA0dU3Y

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) July 7, 2019