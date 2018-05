Συμμετοχές για το Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου, Επιχειρηματικό Ξεκίνημα 2018

Ξεκίνησε η υποβολή υποψηφιοτήτων για το «Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου, Επιχειρηματικό Ξεκίνημα Χρονιάς 2018» που διοργανώνει για 11η συνεχόμενη χρονιά ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής της easyJet, του ομίλου easyGroup και του Stelios Philanthropic Foundation.

Από το 2008, ο σημαντικός για την Ελληνική Επιχειρηματικότητα θεσμός ενισχύει ουσιαστικά την εθνική οικονομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, μέχρι και το 2017, το Βραβείο ενίσχυσε νέες επιχειρήσεις με το συνολικό ποσό των 700.000 ευρώ.

Το 2018, ο ετήσιος θεσμός για τη νεανική επιχειρηματικότητα επιστρέφει, διαθέτοντας για μια ακόμα χρονιά το ποσό των 100.000 ευρώ και συγκεκριμένα: 30.000 ευρώ στον πρώτο νικητή και 10.000 ευρώ έκαστος σε επτά ακόμα νικητές.

Το Βραβείο απευθύνεται αποκλειστικά σε νέες και νέους Έλληνες επιχειρηματίες μέχρι 40 ετών (γεννηθέντες το 1978 ή μετέπειτα) που έχουν ιδρύσει την εταιρεία τους στην Ελλάδα και έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα τα τελευταία 5 χρόνια, συγκεντρώνοντας συνολικό τζίρο τουλάχιστον 10.000 ευρώ το χρόνο.

Η επιχείρησή τους πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον δύο άτομα και ο επιχειρηματίας πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% αυτής. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες της εταιρείας είναι δύο άτομα, θα πρέπει να κατέχουν, συνολικά και οι δύο, το 80% της επιχείρησής τους. Αιτήσεις με περισσότερους από δύο υποψήφιους από την ίδια εταιρεία δεν θα γίνουν δεκτές.

Και αυτή τη χρονιά, η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά online και συγκεκριμένα μέσω της σελίδας του Ιδρύματος στο Facebook.

Όλοι οι υποψήφιοι, έχοντας «κάνει like» στην επίσημη σελίδα Stelios Philanthropic Foundation και «join» στο ανοικτό γκρουπ «Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece 2018» θα μπορούν να «κατεβάσουν» σε μορφή pdf τη σχετική φόρμα για την υποβολή αίτησης στα φετινά βραβεία. Η φόρμα αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί και να σταλεί στο Inbox της σελίδας στο Facebook.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018.

Νικητές και υποψήφιοι προηγούμενων ετών είναι ευπρόσδεκτοι στη διαδικασία και μπορούν να υποβάλουν εκ νέου συμμετοχή, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία και εφόσον πληρούν όλα τα κριτήρια. Οι νικητές θα ανακοινωθούν από το ίδιο τον κ. Χατζηιωάννου στην 11η Τελετή Απονομής των Βραβείων που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2018 στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο του θεσμού, έχουν μέχρι σήμερα βραβευθεί συνολικά 24 επιχειρήσεις, με 8 από αυτές να ανακηρύσσονται νικητές το 2017.

Την περασμένη χρονιά, ανάμεσα σε συνολικά 89 συμμετοχές, αριθμό ρεκόρ για τα δεδομένα του Διαγωνισμού μέχρι και το 2017, μεγάλος νικητής αναδείχτηκε η εταιρεία MELIRA Greek Honey η οποία, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της οικογενειακής παράδοσης, δημιουργεί εκλεκτά μονοποικιλιακά μέλια, αλλά και μια σειρά άλλων προϊόντων με βάση το αγνό ελληνικό μέλι.

Η Εταιρεία έλαβε το ποσό των 30.000 ευρώ, ενώ επτά ακόμα εταιρείες βραβεύθηκαν με το ποσό των 10.000 ευρώ η κάθε μια. Πρόκειται για τις: Agro Know, Athens Insiders, Chimera, Choureal, Elixir60, Relevance και Sea You Soon.

Τις προηγούμενες χρονιές νικήτριες ανακηρύχθηκαν οι εταιρείες: Sun of a Beach (2016), Sede (το 2015), Ancient Greek Sandals (το 2014), Nanobionic (το 2013), People for Business (το 2012), Fereikos Helix (το 2011), Fasmetrics (το 2010), Zoo.gr (το 2009) και Simply Burgers (το 2008).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Βραβείο και τα κριτήρια συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκευθούν το www.stelios.org, να αποστείλουν e-mail στο applications@stelios.com ή να καλέσουν το +377 9880 1010 (ώρες γραφείου). Αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μόνο μέσω Facebook.

