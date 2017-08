Συμπλοκές σε συγκέντρωση ακροδεξιών στη Βιρτζίνια – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ. O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε το μίσος και τις βίαιες ταραχές που ξέσπασαν σε μια εκδήλωση ακροδεξιών οργανώσεων στο Σάρλοτσβιλ, στη Βιρτζίνια.

«Πρέπει ΟΛΟΙ μας να ενωθούμε και να καταδικάσουμε όλα όσα αντιπροσωπεύει το μίσος. Δεν υπάρχει θέσει στην Αμερική για αυτού του είδους τα βίαια επεισόδια» ήταν το μήνυμα που ανήρτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μετά την απαγόρευση της συγκέντρωσης και την κήρυξη της κατάστασης έκτατης ανάγκης στη Βιρτζίνια.

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Αυγούστου 2017