Συνάντηση Αβραμόπουλου με Ερντογάν για τις ευρωτουρκικές σχέσεις και το μεταναστευτικό

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της ΕΕ, Δημήτρης Αβραμόπουλος, είχε σημαντικές επαφές τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη.

Ο κ. Αβραμόπουλος, είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο ανάκτορο Βάχντετιν.

President @RTErdogan received European Union Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship at Vahdettin Mansion in Istanbul.

Η συζήτηση διεξήχθη σε ένα ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, επεσήμανε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, και κάλυψε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων των Ευρω-τουρκικών σχέσεων και ιδιαιτέρως την συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο μεταναστευτικό και την ασφάλεια.

Ο κ. Αβραμόπουλος συναντήθηκε, επίσης, με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σόιλου όπου συζήτησαν για την εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και την συνεργασία στο μεταναστευτικό, την ασφάλεια και την διαχείριση των συνόρων.

Fruitful meeting with Minister of Interior of Turkey on the implementation of the EU-Turkey statement and on cooperation on migration, borders and security. 🇪🇺🇹🇷

