Συνάντηση Δένδια με Πομπέο: Θα ενισχυθούν οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Την πεποίθησή του ότι μέσα από τις εξαιρετικά παραγωγικές συναντήσεις, που θα έχει στην Ουάσιγκτον «θα ενισχυθούν οι βάσεις της νέας δυναμικής που έχουν προσλάβει οι σχέσεις Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως μετά την εγκαθίδρυση του διμερούς Στρατηγικού Διαλόγου” εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στον “Εθνικό Κήρυκα”.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ειδικότερα ότι κατά τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάικ Πομπέο θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει για τον θετικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στον άμεσο περίγυρό της, τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής μας και της περιφερειακής σταθερότητας.

This morning, @SecPompeo met with Greek Foreign Minister @NikosDendias, at the Department of State. @USEmbassyAthens pic.twitter.com/Tnr8zgZN2o

— Department of State (@StateDept) July 17, 2019