Συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: «Κατανοούμε ο ένας τη χώρα του άλλου»

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Με στόχο τη βελτίωση των διμερών σχέσεων των χωρών τους, οι πρόεδροι ΗΠΑ και Τουρκίας, Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συναντήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στον Λευκό Οίκο, μετά από πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου και παρά την αντίθετη γνώμη του Κογκρέσου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υποδεχόμενος τον Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, προέταξε την παλιά «φιλία» τους καθώς, όπως είπε, είναι πολύ καλοί φίλοι. «Είμαστε φίλοι εδώ και πολύ καιρό» δήλωσε ο Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του τον Ερντογάν, στο Οβάλ Γραφείο. «Κατανοούμε ο ένας τη χώρα του άλλου».

Επιπλέον, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η εκεχειρία στη Συρία εφαρμόζεται πολύ καλά, σημειώνοντας πως οι Κούρδοι δείχνουν ικανοποιημένοι.

Οπως εξήγησε, οι ΗΠΑ άφησαν στρατεύματα στη Συρία για να προστατεύουν μονάχα τα κοιτάσματα πετρελαίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι με τον Ερντογάν θα συζητούσαν τα θέματα της εμπορικής συμφωνίας, του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400 και των αμερικανικών μαχητικών τζετ F-35.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε, επίσης, ότι η Τουρκία έχει αιχμαλωτίσει περισσότερους από 100 μαχητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Υπογράμμισε δε, ότι ο Πρόεδρος της Τουρκίας είναι ένα ιδιαίτερα σεβαστό πρόσωπο στην περιοχή και οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία είναι καλές.

Πάντως, και παρά το γεγονός ότι οι δύο Πρόεδροι είχαν μία δύσκολη ατζέντα την Τετάρτη, όπως επισήμανε το «Αssociated Press», η συνάντησή τους επισκιάστηκε από την πρώτη δημόσια ακρόαση στη Βουλή που ερευνά πιθανή καθαίρεση του Αμερικανού Προέδρου.

Μάλιστα, προηγήθηκαν δημοσιεύματα προκειμένου να εξηγηθεί η χαλαρή στάση του Τραμπ απέναντι στον Τούρκο ομόλογό του, παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο τους εδώ και δεκαετίες, με την Τουρκία να έχει στραφεί στη Ρωσία για θέματα ασφάλειας.

Εκτός από τους βουλευτές και γερουσιαστές και των δύο κομμάτων, η επίσκεψη Ερντογάν σχολιάστηκε δυσμενώς και από τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Η εφημερίδα «New Yortk Times» είχε μία ημέρα πριν δημοσίευμα για την εξουσία των γαμπρών των δύο Προέδρων, ενώ και το «Reuters» αναφέρθηκε στα συμφέροντα Τραμπ στην Τουρκία.

Το 2012, στα εγκαίνια του Πύργου Τραμπ στην Κωνσταντινούπολη, ο τότε μεγαλοεπιχειρηματίας Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας στους παρευρισκόμενους ότι ο ηγέτης τους, που τότε ήταν πρωθυπουργός, είναι «ιδιαίτερα σεβαστός» σε όλο τον Κόσμο. «Είναι ένας καλός άνθρωπος. Σας εκπροσωπεί πολύ καλά», είχε προσθέσει ο Τραμπ.

Από τότε που ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ, ο Τραμπ έχει κάνει πολλές δημόσιες φιλοφρονήσεις στον «φίλο» Ερντογάν, τόσο για το πρόσωπό του, όσο και για το μαχητικό στυλ διακυβέρνησής του.

Αυτή η θερμότητα του Αμερικανού Προέδρου προς τον Τούρκο ομόλογό του, με τον οποίο συναντήθηκε χθες στον Λευκό Οίκο, θεωρείται από πολλούς ο μόνος λόγος που οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ δεν έχουν καταρρεύσει εντελώς, καθώς τον τελευταίο καιρό έχουν χαλάσει εξαιτίας πλειάδας θεμάτων.

«Οι δύο ηγέτες νιώθουν μια έλξη ο ένας προς τον άλλον ως ισχυροί Πρόεδροι», επισήμανε ο Σονέρ Τσαγκαπτάι, διευθυντής του Turkish Research Program στο The Washington Institute for Near East Policy, αν και προειδοποίησε για τη βαθιά εχθρότητα μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών των δύο χωρών, που είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.

«Το κομμάτι Ερντογάν-Τραμπ είναι το μοναδικό συστατικό στη σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας που λειτουργεί πλέον», πρόσθεσε ο Τσαγκαπτάι. «Η εμπιστοσύνη μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών των δύο χωρών έχει διαβρωθεί και υπάρχει αρκετός θυμός στις ΗΠΑ για την Τουρκία, και αντιστρόφως».

Ωστόσο, η Βουλή των Αντιπροσώπων υιοθέτησε τον προηγούμενο μήνα ένα πακέτο μέτρων για να τιμωρήσει την Τουρκία για την επιχείρησή της στη Συρία, την ώρα που σημαντικά στελέχη της Γερουσίας, περιλαμβανομένου του συμμάχου του Τραμπ, του Λίντσεϊ Γκρέιαμ, έχουν δεσμευθεί να δώσουν το «πράσινο φως» στο πακέτο αυτό, αν κινδυνεύσουν οι Κούρδοι.

Πηγές: «ΑΡ», «ΑΠΕ-ΜΠΕ»

