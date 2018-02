Συνάντηση Τσίπρα με Αμερικανούς γερουσιαστές για σχέσεις με ΗΠΑ, την ΠΓΔΜ και την Τουρκία

ΑΘΗΝΑ. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην τουρκική προκλητικότητα στην περιοχή, το ονοματολογικό της ΠΓΔΜ και η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ήταν το αντικείμενο της συνομιλίας του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, κατά τη συνάντηση που είχε το μεσημέρι του Σαββάτου, με 7 γερουσιαστές του Κογκρέσου των ΗΠΑ, όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο κ. Τσίπρας ανήρτησε τη σχετική φωτογραφία στο Twitter.

«Παρών» στη συνάντηση ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιτ, ο οποίος επεσήμανε σε δική του ανάρτηση: «Είμαστε πολύ ευγνώμονες για τη θερμή υποδοχή από τον Αλέξη Τσίπρα και τη συζήτηση για τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας-ΗΠΑ, την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας και τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή».

Very much appreciate @PrimeministerGR Tsipras’ warm welcome and discussion of strong #US–#Greece relationship, deepening defense cooperation & Greece’s leadership role in the region with Congressional delegation led by @LindseyGrahamSC pic.twitter.com/GuSHcURVPc

— Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece) February 24, 2018