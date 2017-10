Συνέδριο για τον αθλητικό τουρισμό στη Ρόδο

ΡΟΔΟΣ. Μαζί με το γερμανικό περιοδικό FVW, την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου και την υποστήριξη του ΕΟΤ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει το «FVW workshop», οι εργασίες του οποίου ξεκινούν σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι την 1η Νοεμβρίου στο νησί της Ρόδου.

Στόχος είναι οι μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις που έχουν γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια με σκοπό να αναπτύξουν αντίστοιχα το ενδιαφέρον και την τουριστική κίνηση στην αρχή και στο τέλος της τουριστικής περιόδου.

Τον στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας στον τομέα αυτό, θα παρουσιάσει ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Κωνσταντίνος Τσέγας. Συντονιστής θα είναι ο αρχισυντάκτης του fvw, Klaus Hildebrandt ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις επιδόσεις – fact & figures- της Γερμανικής αγοράς.

Εκ μέρους των tour operators θα αναπτύξουν τις προοπτικές για τη Ρόδο, το Νότιο Αιγαίο, την Ελλάδα, οι: Mrs Barbara Kirchner, Head of Destinations Greece and Italy, TUI Germany, Mr Lothar Münzenthaler, Director Mediterranean East, DER Touristik, Mr Oliver Grosse Kleimann, Director Contracting & Produkt Greece and Longhaul, Alltours Flugreisen και Mr Mario Krug, Chief Commercial Officer, LMX Touristik

Στα πλαίσια της προετοιμασίας του fvw workshop, η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Μαριέτα Παπαβασιλείου, δήλωσε:

«Στο πλαίσιο της εφαρμογής του τριετούς στρατηγικού πλάνου τουριστικής προβολής που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον ΣΕΤΕ και τη Marketing Greece, εμβαθύνουμε στην παρουσίαση της Ρόδου ως προορισμού που προσφέρει μία σειρά εναλλακτικών εμπειριών και δραστηριοτήτων. Είναι επιτακτική ανάγκη να αναδείξουμε στις αγορές στόχους το πολύπλευρο τουριστικό προϊόν που διαθέτει το νησί και να προσεγγίσουμε ένα κοινό με εξειδικευμένα ενδιαφέροντα».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «τα τελευταία χρόνια γίνεται από την Περιφέρεια μία πολύ συγκροτημένη δουλειά για την καθιέρωση της Ρόδου ως προορισμού μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Υπάρχουν αγώνες που πραγματοποιούνται στη χαμηλή τουριστική περίοδο, αποτελούν πλέον θεσμό και προσελκύουν αθλητές, συμμετέχοντες κι επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο.

»Αυτό το γεγονός ερχόμαστε τώρα να αναδείξουμε, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τα σύγχρονα μέσα που διαθέτουμε. Είμαι βέβαιη ότι πιο κοντά στον επιθυμητό στόχο θα μας φέρει το Workshop του FVW, προβάλλοντας αυτή την εξειδικευμένη εικόνα του νησιού στη Γερμανία, μία από τις σημαντικότερες τουριστικές αγορές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Λ. Μαστής