Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Γυναικών στη Βοστώνη

ΒΟΣΤΩΝΗ. Το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Γυναικών γνωστό ως HAWC είχε το ετήσιο συνέδριό του στη Βοστώνη και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο «Taj», με θέμα «Μορφές Επιχειρηματικότητας: Δημιουργικότητα και Κουράγιο να Αφοσιωθείς» («Facets of Entrepreneur ship: Creativity and Courage to Commit»).

Ο γενικός πρόξενος της Ελλάδος στη Βοστώνη παρέθεσε δεξίωση προς τις συνέδρους στο Γενικό Προξενείο, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο «Taj» που έγιναν οι εργασίες του συνεδρίου.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η κυρία Μαρίνα Χατζοπούλου, επιχειρηματίας και επικεφαλής του προγράμματος του …