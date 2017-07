Συνέχισε ο Τραμπ τον δημόσιο «λιθοβολισμό» του Σέσιονς

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ (AP). Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τον δημόσιο «λιθοβολισμό» του υπουργού Δικαιοσύνης, Τζεφ Σέσιονς, καθώς το μέλλον του άλλοτε στενού του συμμάχου παρέμεινε εν αμφιβόλω.

Σε νέα του «tweets» o κ. Τραμπ ανέφερε:

Why didn’t A.G. Sessions replace Acting FBI Director Andrew McCabe, a Comey friend who was in charge of Clinton investigation but got….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017