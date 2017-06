Συνελήφθη στην Τουρκία ο πατέρας του παίκτη του ΝΒΑ και της Οκλαχόμα Enes Kanter

ΑΓΚΥΡΑ. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τον πατέρα του Enes Kanter (Ενές Καντέρ), του γνωστού παίκτη της Οκλαχόμα, ο οποίος είναι δηλωμένος υποστηρικτής του ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μεχμέτ Καντέρ συνελήφθη στο σπίτι του στην Κωνσταντινούπολη και έχει τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο μιας έρευνας για τη δράση του Γκιουλέν. Η Άγκυρα κατηγορεί τον ιεροκήρυκα για την απόπειρα πραξικοπήματος, πέρσι τον Ιούλιο.

Την περασμένη εβδομάδα η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του μπασκετμπολίστα ενώ το διαβατήριό του ακυρώθηκε. Ο 25χρονος σταρ του NBA αντέδρασε αμέσως μέσω του Twitter:

“Ο πατέρας μου συνελήφθη από την τουρκική κυβέρνηση”, έγραψε, επικρίνοντας σφοδρότατα τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτηρίζει “Χίτλερ του αιώνα μας”. «Ενδεχομένως θα βασανιστεί όπως χιλιάδες άλλοι» ανέφερε για τον πατέρα του.

HEY WORLD

MY DAD HAS BEEN ARRESTED

by Turkish government and the Hitler of our century

He is potentially to get tortured as thousand others

— Enes Kanter (@Enes_Kanter) 2 Ιουνίου 2017