Συνομιλίες Πομπέο με τον απεσταλμένο του Κιμ – Στην Βόρεια Κορέα ο Ρώσος ΥΠΕΞ Λαβρόφ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Επειτα από ένα «καλό δείπνο» που μοιράστηκαν το βράδυ της Τετάρτης, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο συναντάται ξανά την Πέμπτη με τον κ. Κιμ Γιονγκ Τσολ, «δεξί χέρι» του Κιμ Γιονγκ Ουν για συνομιλίες στη Νέα Υόρκη προκειμένου να μπει ξανά και οριστικά στις ράγες η ιστορική σύνοδος κορυφής του Βορειοκορεάτη ηγέτη και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο στρατηγός Κιμ Γιονγκ Τσολ είναι ο πρώτος κορυφαίος Βορειοκορεάτης αξιωματούχος που επισκέπτεται τις ΗΠΑ τα τελευταία 18 χρόνια. Δείπνησε για περίπου μιάμιση ώρα με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, με τον οποίο είχαν ήδη συναντηθεί δύο φορές την άνοιξη στην Πιονγκγιάνγκ.

Την Πέμπτη πάντως έφτασε στην Πιονγιανγκ ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ για συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Ο κ. Πομπέο και ο κ. Λαβρόφ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία μάλιστα την Τετάρτη, την πρώτη αφότου ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανέλαβε καθήκοντα πριν από ένα μήνα και πλέον.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Πομπέο διαβεβαίωσε τον κ. Λαβρόφ ότι οι ΗΠΑ θέλουν «μια καλύτερη σχέση με τη Ρωσία», αλλά «για να φθάσουμε σε αυτό η Ρωσία πρέπει να αποδείξει ότι είναι έτοιμη να λάβει απτά μέτρα για τα ζητήματα που μας ανησυχούν, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων στις αμερικανικές εσωτερικές υποθέσεις».

Σε δική της ανακοίνωση για τη συνδιάλεξη, η ρωσική διπλωματία ανέφερε πως οι δύο υπουργοί «συμφώνησαν για την ανάγκη να εργαστούν για να (…) ξεπεραστούν οι υπάρχουσες διαφωνίες» και να υπάρξει «εξομάλυνση του περιβάλλοντος γύρω από τη ρωσοαμερικανική συνεργασία».

Στην τηλεφωνική συνδιάλεξη η οποία έλαβε χώρα, σύμφωνα με τη Μόσχα, με πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον, οι Σεργκέι Λαβρόφ και Μάικ Πομπέο συζήτησαν επίσης σχετικά με τις συρράξεις στην Ουκρανία και στη Συρία.

Το δείπνο με Κιμ Γιονγκ Τσολ

«Καλό δείπνο εργασίας με τον Κιμ Γιονγκ Τσολ στη Νέα Υόρκη απόψε. Βοδινό, καλαμπόκι και τυρί στο μενού», ανέφερε μέσω Twitter ο Πομπέο, ο οποίος συνοδευόταν από τον Άντριου Κιμ, διευθυντή του τμήματος της CIA για την Κορέα.

Good working dinner with Kim Yong Chol in New York tonight. Steak, corn, and cheese on the menu. pic.twitter.com/1pu4K3oym7

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 31, 2018