Συνταξιοδοτήθηκε ο διευθυντής του «Basil P. Caloyeras Center», καθηγητής Δ. Λιάππας

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. Ο ομογενής καθηγητής, Δημήτριος Λιάππας (Demetrios Liappas) συνταξιοδοτήθηκε από τη θέση του, ως διευθυντής του «Basil P. Caloyeras Center» για τις Σύγχρονες Ελληνικές Σπουδές στο Loyola Marymount University.

Προς τιμήν του διοργανώθηκε δεξίωση, επεσήμανε σχετικό ανακοινωθέν του American Hellenic Council, στην οποία έδωσαν το «παρών» προσωπικότητες της Ομογένειας της Καλιφόρνια, πρώην φοιτητές, φίλοι, υποστηρικτές και ακαδημαϊκοί του κ. Λιάππα.

Δεν θα μπορούσε να λείπει η ελληνική μουσική, την οποία επιμελήθηκε ο Lambros Howard.

Μεταξύ των παρευρισκομμένων ήταν οι: Peter και Vivi Demopoulos, Cleo Andrews, Hope Berk, Dalia και Kip Miller, George και Tina Kolovos, Eleftheria και Ted Polychronis, Dr. Anastasios Chassiakos, Rosalind Halikis, Peter και Caroline Caloyeras.

Ακόμη εκπρόσωποι πολλών ελληνικών συλλόγων και κοινοτήτων της Νότιας Καλιφόρνια. Μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του Hellenic University Club, Dr. Zafiris Gourgouliatos, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων της Ν. Καλιφόρνια, Dr. Philip Trevezas και η πρόεδρος του Greek Heritage Society, Shelly Papadopoulos, καθώς και το μέλος του συμβουλίου, Anna Gianniotis.

Μετά από περισσότερα από 40 χρόνια διδασκαλίας και διοίκηση, ο καθηγητής Λιάππας, περνάει την δάδα στην καθηγήτρια, Χριστίνα Μπογδάνου.

Την συγκέντρωση ευλόγησε ο π. Τζον Μπάκας, του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Σοφίας του ΛΑ, ο οποίος είναι επίσης Dean of St. Sophia Cathedral, who is also an Adjunct Professor Θεολογίας στο LMU. Μαζί με τον π. Μπάκα και την πρεσβυτέρα, ήταν ο π. Michael Courey και η πρεσβυτέρα, του ιερού ναού της Αγίας Αικατερίνης του Redondo Beach.

«Παρών» και ο κ. Andreas Kyprianides, γενικός πρόξενος επί τιμή της Κύπρου, ο οποίος ήταν ο Master of Ceremonies. Στην τοποθέτησή του, υπενθύμισε τις δραματικές συνθήκες υπό τις οποίες ιδρύθηκε «Basil P. Caloyeras Center», το 1974 και την τουρκική εισβολή.

Ο κ. Δημήτριος Λιάππας, με τον κ. Andreas Kyprianides και τρεις ακόμη, που ήταν παρόντες στην δεξίωση, Aris Anagnos, Dr. Jim Dimitriou και Ted Polychronis, ήταν μεταξύ των ιδρυτών του Save Cyprus Council, το οποίο εξελίχθηκε στο American Hellenic Council.

Συγγενείς του καθηγητή Λιάππα έφτασαν από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, αλλά και την Αυστραλία. Η αδερφή του, Katy Christodouleas, με τους γιους της, Drs. James και John Chrisodouleas, την κόρη της Dr. Tina Christodouleas Tabakovic και τον ανηψιό τους, Apostolos Pinakidis.

Ο Basil P. Caloyeras, του οποίου ο πατέρας χορήγησε το Κέντρο, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τα επιτεύγματα του καθηγητή Λιάππα και επανέλαβε τη δέσμευση στήριξης προς το Κέντρο.