Σύλληψη ομογενών για συμμετοχή σε σπείρα ναρκωτικών

Του Δημήτρη Τσάκα. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Δέκα πέντε άτομα μεταξύ των οποίων και δύο ομογενείς συνελήφθησαν το πρωί της Τρίτης, 22 Αυγούστου 2017, στο Μπρούκλιν και στο Χάρισμπουργκ της Πενσιλβάνιας και τους απαγγέλθηκαν βαριές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Δέκα από αυτούς συνελήφθησαν από τις Ομοσπονδιακές αρχές και οι άλλοι πέντε από τις πολιτειακές αρχές, διότι βάσει του κατηγορητηρίου συμμετείχαν σε διακίνηση ηρωίνης, φεντανύλης και κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης στο Μπρούκλιν και στην Καλιφόρνια.

Και οι δύο ομογενείς που κατηγορούνται συνελήφθησαν από τις ομοσπονδιακές αρχές και είναι κάτοικοι του Μπρούκλιν. Πρόκειται για τον 30χρονο Πϊτερ (Παναγιώτη) Λαμπρινό (Palayotis Lamprinos also known as Peter) και τον 52χρονο Γιώργο Οικονόμο (George Economos).

H κ. Bridget M. Rohde , προσωρινή Ομοσπονδιακή Εισαγγελέας της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης (Acting United States Attorney for the Eastern District of New York) ο κ. William F. Sweeney Jr. βοηθός διευθυντού του FBI, o προσωρινός εισαγγελέας του Μπρούκλιν Eric Gonzales, ο διευθυντής της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης James P. O’ Neil λίγο μετά την σύλληψή τους ανακοίνωσαν τις κατηγορίες εις βάρος των δέκα πέντε συλληφθέντων.

Ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδιακού Εισαγγελέως της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης απαντώντας σε ερώτηση του «Εθνικού Κήρυκα» σχετικά με τους ομογενείς που συνελήφθησαν επεσήμανε ότι το απόγευμα επρόκειτο να παρουσιαστούν ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου του Μπρούκλιν και συγκεκριμένα του δικαστή Ράμον Ράιες Τζούνιορ ( United States Magistrate Judge Ramon E. Reyes Jr.) όπου θα τους απαγγελθούν οι κατηγορίες.

Παράλληλα τόνισε ότι οι οκτώ από τους δέκα συλληφθέντες από τις ομοσπονδιακές αρχές συνελήφθησαν στο Μπρούκλιν, δύο άλλοι στο Χάρισμπουργκ της Πενσιλβάνιας και δύο επιπλέον είναι φυγόδικοι και καταζητούνται από τις αρχές.

Οι συλληφθέντες στο Χάρισμπουργκ επρόκειτο να προσαχθούν στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Χάρισμπουργκ όπου θα αποφασιστεί η διαδικασία μεταφοράς τους στην Εισαγγελία της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης.

Οι πέντε που συμμετείχαν στο κύκλωμα και συνελήφθησαν από τις πολιτειακές αρχές επρόκειτο να προσαχθούν στο Ποινικό Δικαστήριο του Μπρούκλιν (Brooklyn Criminal Court).

To κατηγορητήριο το οποίο έχει περιέλθει στην κατοχή του «Εθνικού Κήρυκα» είναι 42 σελίδων και περιέχει λεπτομέρειες για την δράση των δέκα συλληφθέντων από τις ομοσπονδιακές αρχές συμπεριλαμβανομένων και των ομογενών.

Οι συλληφθέντες, βάσει του κατηγορητηρίου, φέρονται ως συνεργοί στην διακίνηση ηρωίνης, φεντανύλης και κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης στο Μπρούκλιν και στην Καλιφόρνια την περίοδο Σεπτεμβρίου 2016 – Ιούλιο 2017 με στόχο τον πλουτισμό.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να μετέφεραν, συσκεύαζαν και διακινούσαν σε μόνιμη βάση ηρωίνη, κοκαϊνη (βενζοϋλομεθυλεκγονίνη), φεντανύλης και κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη και συνταγογραφημένες απαγορευμένες ουσίες (prescription pills) με τον κωδικό «doggy food» (τροφές για τα σκυλιά).

Οι εκπρόσωποι των προαναφερόμενων Εισαγγελικών Αρχών, του FBI και της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης επεσήμαναν ότι οι ουσίες που φέρονται να διακινούσαν οι συλληφθέντες έχουν παρασύρει στον θάνατο εκατοντάδες χρήστες.

Παράλληλα τόνισαν ότι η σύλληψή τους εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης των οπιοειδών, την οποία εξήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ .

To Μπρούκλιν βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης οπιοειδών λόγω της διακίνησης συνθετικής μαριχουάνας γνωστής ως Κ-2 και ο πρόεδρος του Μπρούκλιν Ερικ Ανταμς και η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Υόρκης Μελίσα Μαρκ Βιβερίτο εξήγγειλαν μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης (K-2 Drug Crisis).