Τα αμερικανικά ΜΜΕ για την υπόθεση της υπεξαίρεσης – Η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Εκταση έχει πάρει σε τοπικά ΜΜΕ της Νέας Ιερσέης η είδηση ότι ο πρώην διευθυντής των Οικονομικών της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, Γεώργιος Παπαδάκος (George Papadakos), ομολόγησε την ενοχή του για υπεξαίρεση χρημάτων.

Η πιο δημοφιλής ειδησεογραφική ιστοσελίδα της πολιτείας, το «NJ.com» αναφέρεται στην είδηση με τον τίτλο «Αντρας από τη Νέα Ιερσέη παραδέχτηκε ότι υπεξαίρεσε πάνω από 60.000 δολάρια από το ταμείο της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής της Αμερικής» (N.J. man admits embezzling over $60K from Greek Orthodox church of America). Στο δημοσίευμα αναφέρεται τόσο το ακριβές ποσό που υπεξαίρεσε ο Παπαδάκος όσο και οι υπηρεσίες στις οποίες ξόδεψε τα χρήματα.

Νωρίτερα το πρωί, η Αρχιεπισκοπή Αμερικής εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία επισημαίνει ότι δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια και συνεχίζει να συνεργάζεται πλήρως με τον Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών και τις αρμόδιες αρχές.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι μόλις αντιλήφθηκε τις ατασθαλίες του Παπαδάκου, η Αρχιεπισκοπή ανέθεσε αμέσως την έρευνα στις αρμόδιες αρχές της Νέας Υόρκης.

«Η Αρχιεπισκοπή δεσμεύεται για την πλήρη διαφάνεια και συνεργασία με τις κυβερνητικές αρχές και συνεχίζει να συνεργάζεται στο μέγιστο βαθμό με την Εισαγγελία των Ηνωμένων Πολιτειών και την Υπηρεσία Ταχυδρομικών Ελέγχων των ΗΠΑ (USPIS)», αναφέρει ο Επίσκοπος Αντώνιος, πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής.

«Την άνοιξη του 2018 η Αρχιεπισκοπή ήρθε σε επαφή με τον Εισαγγελέα της Νοτίου Περιφέρειας της Νέας Υόρκης και έκτοτε συνεργάζεται μαζί τους» αναφέρει επίσης η ανακοίνωση και προσθέτει ότι ο κ. Παπαδάκος εγκατέλειψε την Αρχιεπισκοπή το φθινόπωρο του 2017.