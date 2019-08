«Τα Καμίνια τη δεκαετία 1920 – 1930» και η δωρέα ενός ομογενή με το βλέμμα στο μέλλον (βίντεο)

Παραδοσιακοί χοροί στο χωριό Καμίνια της Λήμνου στην εκδήλωση «Τα Καμίνια τη δεκαετία 1920 – 1930», η οποία έφερε στο φως σημαντικά στοιχεία του παρελθόντος, αλλά και ελπίδες για το μέλλον, παρουσία πολλών ομογενών από ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και Ευρώπη…(σ.σ. Μας συγχωρείτε, αλλά δυστυχώς το Facebook «σιώπησε» τον ήχο στον πρώτο χορό τον Κεχαγιάδικο, ο ήχος επανέρχεται κανονικά μετά το 4ο λεπτό)Evangelia Liapi

Posted by Εθνικός Κήρυξ / The National Herald on Saturday, August 10, 2019