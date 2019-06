Τα λαϊκά του Γιώργου και της Χριστιάνας στο SNFestival 2019

ΑΘΗΝΑ. Το Summer Nostos Festival 2019 έφτασε ακριβώς στη μέση του και οι εκδηλώσεις έχουν αρχίσει να κορυφώνονται. Ο Bryce Dessner, o συνθέτης και κιθαρίστας των «The National» παρουσίασε το έργο «Triptych (Eyes of One Another)», ένα λυρικό φόρο τιμής στο δημιουργικό σύμπαν του καθοριστικού για τη σύγχρονη φωτογραφία Robert Mapplethorpe. Ενα πολυμορφικό θέαμα γεμάτο από τις ιδιαίτερες συνθέσεις του Dessner, τις εικόνες του Mapplethorpe και κείμενα των Essex Hemphill και Patti Smith.

Η παράσταση «Οι Δραπέτες της Σκακιέρας» συνεχίστηκε με επιτυχία για ακόμη μία μέρα και θα συνεχίζεται έως τις 27 Ιουνίου στη νέα εντυπωσιακή σκηνή στον Λαβύρινθο. Για πρώτη φορά το Summer Nostos Festival σε συνεργασία με τον οργανισμό Liminal προσφέρει μια προσβάσιμη παράσταση παρέχοντας υπηρεσίες υπέρτιτλων για κωφούς και βαρήκοους και ακουστικής περιγραφής για τυφλούς ή με μειωμένη όραση θεατές.

Ενα από τα πιο υποσχόμενα και ανερχόμενα αστέρια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ο Νοτιοαφρικανός Nakhane που αγκάλιασε τη σεξουαλική του ταυτότητα χωρίς συμβιβασμούς, έγινε ο αγαπημένος νέος καλλιτέχνης της Madonna και κυκλοφόρησε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς, You Will Not Die, εμφανίστηκε στη Σκηνή στο Κανάλι και προσέφερε μια οπτικοαουστική εμπειρία, η οποία σίγουρα έμεινε αξέχαστη σε όσους την παρακολούθησαν.

Για το τέλος, κρατήσαμε το καλύτερο. Ο κορυφαίος ερμηνευτής του λαϊκού τραγουδιού και αγαπημένος του κοινού, Γιώργος Μαργαρίτης, βρέθηκε στη Σκηνή στο Ξέφωτο πλαισιωμένος από πολυμελή ορχήστρα και παρουσίασε ένα πρόγραμμα με επιλογές από τις πιο σημαντικές στιγμές της μουσικής διαδρομής του, καθώς και ένα αφιέρωμα στο ελληνικό λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι.

Μαζί του στη σκηνή βρέθηκε μια γνώριμη καλλιτέχνιδα της Ομογένειας. Η εξαιρετική ερμηνεύτρια Χριστιάνα Γαλιάτσου μετρά αρκετές σπουδαίες συνεργασίες τα τελευταία χρόνια, ενώ πρόσφατα τραγούδησε και σε ελληνικό φεστιβάλ στην Καλιφόρνια. Το καλοκαίρι θα την βρει στο πλευρό του Γιώργου Μαργαρίτη αλλά και της Γλυκερίας και όπως δήλωσε στον «Εθνικό Κήρυκα» λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, ανυπομονεί να δεχτεί την επόμενη πρόσκληση από τους Ελληνες της Διασποράς για νέες εμπειρίες επί αμερικανικού εδάφους.

Η πέμπτη μέρα του φεστιβάλ θα περιλαμβάνει τη συναυλία του σπουδαίου συγκροτήματος Low από την Μινεσότα, την χορευτική παράσταση των Αντώνη Μαρτσάκη και Αντώνη Φωνιαδάκη αλλά και την πολυαναμενόμενη σατιρική κωμωδία «Μήδεια» σε μορφή οπερέτας από τον μεγάλο Ελληνα συνθέτη, Νίκο Κυπουργό.