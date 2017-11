Τα Μουσεία ως Φορείς Αλλαγής: Διαφορετικότητα, Προσβασιμότητα και Ενσωμάτωση

ΑΘΗΝΑ. Στις 30 Νοεμβρίου, το Μουσείο Μπενάκη, η Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα, το British Council και η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα οργανώνουν το ολοήμερο συνέδριο «Μουσεία ως Φορείς Αλλαγής: Διαφορετικότητα, Προσβασιμότητα και Ενσωμάτωση».

Στην έβδομη κατά σειρά διοργάνωση του Συνεδρίου για τα Μουσεία, καλούμε επαγγελματίες από τον μουσειακό και τον ευρύτερο πολιτιστικό τομέα, καλλιτέχνες, και φοιτητές να εξετάσουν με ποιο τρόπο τα μουσεία και οι πολιτιστικοί οργανισμοί μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων και να είναι πυλώνες υγιών κοινοτήτων.

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει ομιλίες και μια σειρά από εργαστήρια. Οι διεθνείς ομιλητές θα εξετάσουν την θέση του μουσείου στο ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο των πολιτικών κοινωνικής ένταξης. Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

• Πώς μπορούν τα μουσεία να δώσουν φωνή σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και να είναι χώροι δημιουργικής ανταλλαγής και ανοικτού διαλόγου;

• Πώς μπορούν τα πολιτιστικά ιδρύματα να διασφαλίσουν ότι όλα τα ακροατήρια μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προγράμματα, τις συλλογές και τις πηγές τους; Πώς θα καταστήσουμε την προσβασιμότητα μια δια βίου διαδικασία για τα μουσεία και τους πολιτιστικούς οργανισμούς, η οποία υπερβαίνει τις βασικές κατασκευαστικές προδιαγραφές;

• Πώς μπορούν τα μουσεία να ενδυναμώσουν την κοινότητα και να συμβάλουν σε κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση μέσα από μουσειακά προγράμματα κοινωνικής δραστηριότητας (όπως σε νοσοκομεία, οίκους ευγηρίας, φυλακές κ.α.);

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δικτύου Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων (Athens Culture Net).

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία σε Ελληνικά και Αγγλικά.Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η προεγγραφή στο συνέδριο και τα εργαστήρια είναι απαραίτητη μέσω Eventbrite εδώ.

Το συνέδριο θα μαγνητοσκοπηθεί από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και θα είναι διαθέσιμο στο blod.gr. Tην ημέρα του συνεδρίου οι ομιλίες θαμεταδίδονται με απευθείας σύνδεση διαδικτυακά μέσω ΔΙΑΥΛΟΥ.

9:00 Εγγραφές

9:30-10:00 Χαιρετισμοί

10:00-10:30 Sarah Plumb

Ερευνητική Συνεργάτης, Ερευνητικό Κέντρο Μουσείων και Γκαλερί, Πανεπιστήμιο του Λέστερ (Βρετανία)

Ο Ρόλος των Μουσείων στην Ανάπτυξη Κοινωνιών Χωρίς Αποκλεισμούς που Προάγουν την Ισότητα

10:30-11:00 Georgia Krantz

Ανεξάρτητη Εκπαιδεύτρια και Σύμβουλος Προσβασιμότητας (ΗΠΑ)

Μικρά Βήματα: Ένας Πρακτικός Οδηγός Προσβασιμότητας στα Μουσεία

11:00-11:30 Δρ. NicoleIvy

Διευθύντρια Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Αμερικανική Ένωση Μουσείων (ΗΠΑ)

Το Μέλλον που Δημιουργούμε: Μουσεία ως Φορείς Κοινωνικής Αλλαγής

11:30-12:00 Διάλειμμα

12:00-12:30 Jess Turtle και Matt Turtle

Συνιδρυτές, Μουσείο Αστέγων (Βρετανία)

Αλλάζοντας τις Ζωές μας: Τι Μπορεί να Προσφέρει στο Μουσείο σας η Συνεργασία με Κοινωνικά Αποκλεισμένους Ανθρώπους;

12:30-13:00 Παραδείγματα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

Μαρία Παπαδημητρίου, Εικαστικός, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής (Βόλος)

Victoria Square Project

Navine G. Khan-Dossos,Εικαστικός

I Can’t Make Love To You Unless I Imagine A Palm Tree

13:00-15:30 Διάλειμμα

15:30-17:00 Εργαστήρια

(Γλώσσα εργασίας Αγγλικά – συμμετοχή κατόπιν εγγραφής)

1. Ανοίγοντας τις Πόρτες – Jess Turtle και Matt Turtle

2. Δημιουργώντας έναν Χώρο όπου Όλες οι Φωνές Ακούγονται – Sarah Plumb

3. Επόμενα βήματα: Ένας Πρακτικός Οδηγός Προσβασιμότητας για τα Μουσεία

Georgia Krantz

4. Προβλέποντας το Μέλλον των Συμμετοχικών Μουσείων – Δρ. NicoleIvy

Συντονίστρια Ημερίδας: Δρ. Σοφία Χανδακά, Μουσείο Μπενάκη

Την 1η Δεκεμβρίου το συνέδριο θα παρουσιαστεί και στη Θεσσαλονίκη, στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 9:00-17:00, σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο των Η.Π.Α., το British Council, την Βρετανική Πρεσβεία και το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Η Δρ. Nicole Ivy είναι η πρώτη Διευθύντρια στο νεοσυσταθέν τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης στην Αμερικανική Ένωση Μουσείων (AAM). Με επαγγελματικό προσανατολισμό στις στρατηγικές μελλοντικής ανάπτυξης και προσωπικό ενδιαφέρον στην ιστορική σκέψη, η Nicole είναι παθιασμένη με την τέχνη και την κοινωνική αλλαγή. Ξεκίνησε το έργο της στον μουσειακό τομέα ως υπότροφος του Ινστιτούτου Μουσείων και Βιβλιοθηκών στο Αφρικανικό Αμερικανικό Μουσείο της Φιλαδέλφειας. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τη θητεία της ως μουσειολόγος του μέλλοντος και ερευνήτρια του Κέντρου για το Μέλλον των Μουσείων της Αμερικανικής Ένωσης Μουσείων.

Εκτός από το έργο της στον τομέα των μουσείων, η Nicole διατηρεί πολυάριθμες ακαδημαϊκέςσυνεργασίες. Υπήρξε επισκέπτρια Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα, στο Μπλούμινγκτον, και αποτέλεσε την πρώτη μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Κέντρου Έρευνας για τη Φυλή και την Εθνότητα στην Κοινωνία (CRRES) στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν τη στρατηγική πρόβλεψη, τη δημόσια ιστορία, την εικαστική κουλτούρα και τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην ενσωμάτωση. Έχει πτυχίο (Β.Α.) στην Αγγλική Φιλολογία από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και είναι διδάκτωρ (Ph.D.) του Πανεπιστήμιου Γέηλ στις Αφρo-Αμερικανικές και Αμερικανικές Σπουδές.

Η Navine G. Khan-Dossos (γεν. 1982, Λονδίνο) είναι εικαστική καλλιτέχνης με έδρα την Αθήνα. Τα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν τον Οριενταλισμό σε ψηφιακά περιβάλλοντα, τη γεωμετρία ως πληροφορία και διακόσμηση, τη βαθμονόμηση εικόνας και τον Ανεικονισμό στο σύγχρονο πολιτισμό.

Η Khan-Dossos σπούδασε Ιστορία Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, Αραβικά στο Πανεπιστήμιο του Κουβέιτ, Ισλαμική Τέχνη στο Prince’s School of Traditional Art στο Λονδίνο και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Καλές Τέχνες από το Chelsea College of Art & Design, Λονδίνο. Το 2014-2015 συμμετείχε στην Ακαδημία Βαν Άυκ στο Μάαστριχτ (Ολλανδία).Έχει συνεργαστεί και οργανώσει εκθέσεις με διάφορα ιδρύματα, όπως το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης (Ντόχα), το μουσείο Wittede With (Ρόττερνταμ), το Ίδρυμα Delfina (Λονδίνο), τη Βιβλιοθήκη της Αμιέν (Αμιέν), το Μουσείο Leighton House (Λονδίνο), το Μουσείο Μπενάκη (Αθήνα) και το Ίδρυμα A.M. Qattan (Ραμάλα). Έχει εκδώσει δουλειά της στο “TheWhiteReview” και το “The Happy Hypocrite”.

Η Georgia Krantz είναι ανεξάρτητη εκπαιδεύτρια και σύμβουλος σε θέματα προσβασιμότητας. Έχει αναπτύξει το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας στη Νέα Υόρκη, όπου συνεργάζεται με μουσεία και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα για την ανάπτυξη προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες. Υπό την καθοδήγησή της, τα μέλη του προσωπικού στο εκπαιδευτικό τμήμα καθώς και σε όλα τα τμήματα του μουσείου μαθαίνουν πώς να επαναξιολογούν τη σκέψη και τις πρακτικές τους όσον αφορά στην επίτευξη της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής ενσωμάτωσης. Ως μία πολύπειρη εκπαιδευτικός, η Georgia ειδικεύεται, επίσης, στη διδασκαλία της τέχνης σε άτομα που είναι τυφλά ή έχουν περιορισμένη όραση. Ως ιστορικός τέχνης, έχει αναπτύξει μαθήματα που διερευνούν τις σχέσεις μεταξύ τέχνης, όρασης και τύφλωσης.

Η Georgia εργάζεται επί του παρόντος στον τομέα της εκπαίδευσης και της προσβασιμότητας στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και το Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης Whitney της Νέας Υόρκης, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, καθώς και το Μουσείο Τέχνης του Πόρτλαντ στο Όρεγκον. Επιπλέον, εργάστηκε για πολλά χρόνια στο τμήμα εκπαίδευσης και προσβασιμότητας στο Μουσείο Guggenheim της Νέας Υόρκης.

Άλλα ιδρύματα με τα οποίο συνεργάστηκε ως σύμβουλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προσβασιμότητας περιλαμβάνουν: το Εβραϊκό Μουσείο, το Ίδρυμα Τέχνης Dia και το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Λίνκολν, τα οποία εδρεύουν στη Νέα Υόρκη, το Μουσείο Τέχνης της Οκλαχόμα, το Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης Crystal Bridges στο Μπέντονβιλ του Αρκάνσας, και το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα. Η Georgiaδιετέλεσε για επτά χρόνια εθελοντικό μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής της Ένωσης Προσβάσιμων Μουσείων στη Νέα Υόρκη.

Η Μαρία Παπαδημητρίου είναι εικαστικός, ζει και εργάζεται ανάμεσα στην Αθήνα και τον Βόλο. Αποφοίτησε μετά τιμών, από την École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (ENSBA) στο Παρίσι και το 1989 ξεκίνησε το έργο της. Χρησιμοποιεί γλυπτική, εγκαταστάσεις, βίντεο και φωτογραφία για την υλοποίηση των έργων της.

Το 2002 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 25η SãoPauloBiennial με το πρότζεκτ T.A.M.A. (TemporaryAutonomousMuseumforAll), ένα πρότζεκτ που ακόμη συνεχίζεται και αποτελεί κεντρικό κομμάτι του καλλιτεχνικού της έργου. Είναι ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Τ.Α.Μ.Α. και της πλατφόρμας Souzy Tros.

Από το Νοέμβριο του 2016 συνεργάζεται με τον καλλιτέχνη RickLowe για την οργάνωση και υλοποίηση του VictoriaSquareProject. Είναι Καθηγήτρια εικαστικών τεχνών στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. Στο έργο της συνεχώς εξετάζονται ζητήματα ταυτότητας, κοινωνικής ένταξης και αποκλεισμού. Έχει εκτεθεί σε πολλαπλές εκθέσεις παγκοσμίως. Το 2003 κέρδισε το βραβείο ΔΕΣΤΕ για τη σύγχρονη ελληνική τέχνη και το 2016 βραβεύτηκε από τη γαλλική κυβέρνηση με τον τίτλο “Officier dans l’Ordre des Palmes Academiques”.

Η Sarah Plumb είναι Ερευνητική Συνεργάτης του Ερευνητικού Κέντρου για τα Μουσεία και τις Γκαλερί (RCMG) της Σχολής Μουσειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λέστερ στο Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ερευνητικό Κέντρο εστιάζει στην ανάπτυξη έρευνας η οποία θα οδηγήσει σε νέες δημιουργικές πρακτικές που θα ενθαρρύνουν τους πολιτιστικούς οργανισμούς να γίνουν πιο φιλόδοξοι και να δημιουργήσουν κοινωνίες ισοτιμίας, χωρίς αποκλεισμούς. Πριν από την ένταξή της στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ, η Sarah εργάστηκε ως εκπαιδευτικός μουσείων και γκαλερί για πάνω από δώδεκα χρόνια, με ειδίκευση στα προγράμματα με περιθωριοποιημένες ομάδες και άτομα.

Ο Matt και η JessTurtle είναι οι συνιδρυτές του πρώτου Μουσείου Αστέγων του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο απαρτίζεται από ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, μεταξύ των οποίων – και ιδιαίτερα –άνθρωποι που είναι ή έχουν υπάρξει άστεγοι.Η Jess,πέρα από τη συμβολή της στην ανάπτυξη του Μουσείου Αστέγων, εργάζεται στην ομάδα Πολιτικής και Προγραμμάτων της Ένωσης Μουσείων, υλοποιώντας το πρόγραμμα Transformers για τους επαγγελματίες των μουσείων οι οποίοι βρίσκονται στα μέσα της σταδιοδρομίας τους και επιθυμούν να κάνουν ριζικές αλλαγές στο μουσείο τους. Είναι, επίσης, πρόεδρος των Διοικητικού Συμβουλίου της ΚοινότηταςSimon, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για τους αστέγους στο Λονδίνο, και συμμετέχει στην επιτροπή διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς του Κέντρου Τεχνών Μπάτερσι.

Ο Matt εργάζεται στο Moυσείο Αστέγων, αλλά έχει εργαστεί στο παρελθόν στους τομείς προγραμματισμού και εκπαίδευσης στο Μουσείο Σχεδίου, το OpenHouse του Λονδίνου, το Συμβούλιο Τεχνών και τη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Επιμέλεια Σύγχρονου Σχεδίου.Ο Mattκαι η Jessείναι επισκέπτες καθηγητές στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ και στο KingsCollege του Λονδίνου.