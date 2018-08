Τελευταίο «αντίο» στην Φαίη Σπανού στον ιερό ναό Αγίου Βασιλείου του Στόκτον

ΣΤΟΚΤΟΝ. ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ. Το τελευταίο «αντίο» σε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, την Φαίη Σπανού (Faye Spanos) θα πουν συγγενείς και φίλοι στις 16 και 17 Αυγούστου στον ιερό ναό του Αγίου Βασιλείου , 920 W. March Lane, του Στόκτον της Καλιφόρνια, παρουσία του αρχιεπισκόπου Αμερικής, κ. Δημητρίου, του μητροπολίτη Δαρδανελλίων, κ. Νικήτα, εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του μητροπολίτη Σαν Φρανσίσκο, κ. Γεράσιμου.

Το Τρισάγιο θα τελεστεί την Πέμπτη, στις 16 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα και η Νεκρώσιμος Ακολουθία την Παρασκευή , 17 Αυγούστου, στις 9:30 το πρωί.

Κατόπιν παράκλησης της οικογένειάς της αντί λουλουδιών μπορούν αν γίνουν συνεισφορές στις παρακάτω φιλανθρωπίες:

Saint Nicholas Ranch and Retreat Center

c/o Greek Orthodox Metropolis of San Francisco

245 Valencia Street

San Francisco, CA 94103

Stockton Scholars Endowed Fund at UOP

University of the Pacific

ATTN: University Development/Stockton Scholars Endowed Fund

3601 Pacific Avenue

Stockton, CA 95211

Η μητρόπολη του Σαν Φρανσίσκο ανέφερε για την απώλεια της Φαίης Σπανού:

Φαίη Σπανού (Faye Spanos)

26 Ιανουαρίου 1926 – 7 Αυγούστου 2018

«Πολύ καλά, αγαθέ και πιστέ δούλε! Ησουν πιστός σε λίγα. Θα σε διορίσω σε πολλά. Μπες στη χαρά του Κυρίου σου».

Ματθαίος 25:21

“Well done, good and faithful servant…enter into the joy of your Lord.”

Matthew 25:21

Με μεγάλη λύπη, αλλά και ελπίδα στην Ανάσταση, η ελληνική ορθόδοξη μητρόπολη του Σαν Φρανσίσκο ανακοινώνει την ανάπαυση της Φαίη Σπανού…

«Η Φαίη ήταν η επιτομή της χάρης και της γενναιοδωρίας. Φώτιζε τον χώρο κατά την είσοδό της με την εσωτερική της ομορφιά, την δοτική της καρδιά και της γνήσια καλοσύνη της», δήλωσε ο μητροπολίτης Σαν Φρανσίσκο, κ. Γεράσιμος.

«Είναι τόσα πολλά αυτά που θα μου λείψουν από την Φαίη, αλλά κυρίως το όραμά της και η δέσμευσή της στην Εκκλησία. Το να ζει με πίστη ήταν η προτεραιότητά της και αυτό έλαμψε μέσα από ολες τις καλές τις πράξεις. Εχοντας μόλις επιστρέψει από το Saint Nicholas Ranch και έχοντας καταστεί ακόμη μία φορά μάρτυρας της ομορφιάς του Alex and Faye Spanos Faith and Heritage Center, προσευχήθηκα στο παρεκκλήσι της Αγίας Φωτεινής, της προστάτιδας της Φαίης, για την αιώνια ανάπαυσή της και με ευγνωμοσύνη στον Θεό για τις ευλογίες και την χαρά που έφερε σε τόσους πολλούς ανθρώπους».

Το ανακοινωθέν της Μητρόπολης έκανε αναφορά και στην ζωή της Φαίης Σπανού επισημαίνοντας ότι στην ζωής της ήταν το φως που έλαμπε επάνω από την οικογένειά της. Αγαπημένη σύζυγος, μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά προσέφερε φροντίδα και αγάπη, προσοχή και υποστήριξη.

Γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου στο Tarpon Springs της Φλόριδα. Γονείς της ο Νικήτας και η Δέσποινα Παπαφακλή (Nikitas και Despina Papafaklis). Την δεκαετία του 1900 οι γονείς της είχαν μεταναστεύσει από την Σύμη στις ΗΠΑ.

Δεν είχε εύκολα παιδικά χρόνια. Στα τρία της χρόνια περίπου έχασε την μητέρα της, η οποία άφησε επίσης και ένα 6μηνο αγοράκι, τον αδερφό της Φαίη.

Ο πατέρας της, έχοντας να φροντίσει δύο μικρά παιδιά παντρεύτηκε σύντομα ξανά την Ελισάβερ Μηλιωράτου (Elizabeth Milioratou) επίσης από την Σύμη. Δώδεκα χρόνια έπειτα η αγαπημένη θετή μητέρα της Φαίης απεβίωσε με την ίδια να αναλαμβάνει την φροντίδα του πατέρα της και του αδερφού της Μιχάλη (Michael). Ο πατέρας της δεν παντρεύτηκε ξανά.

Αν και τα πρώτα χρόνια της ζωής της ήταν γεμάτα με πικρία και δυσκολίες είχε γύρω της μία αγαπημένη οικογένεια από θείες, θείους και ξαδέρφια που αποτέλεσαν μεγάλο κομμάτι του ιστού της ζωής της.

Στα 18 της χρόνια, γνώρισε έναν νέο, όμορφο, ο οποίος υπηρετούσε την Πολεμική Αεροπορία και είχε εγκατασταθεί στο Drew Field της Τάμπα τότε. Ηταν ο Αλεξ Σπανός (Alex Spanos), ο οποίος αμέσως μαγεύτηκε από την δική της ομορφιά και ήξερε από την πρώτη στιγμή πως «αυτή είναι η μία». Μετά από φλερτ εξ αποστάσεως, ο Αλεξ και η Φαίη παντρεύτηκαν το 1948 στο Τάρπον Σπρινγκς.

Μετά τον γάμο τους εγκαταστάθηκαν στο Στόκτον της Καλιφόρνιας όπου εργάστηκαν ο ένας στο πλευρό του άλλου στην κουζίνα του «Roma Lunch Bakery», το οποίο άνηκε στον πατέρα του Αλεξ.

Το νεαρό ζευγάρι άρχισε να χτίζει την οικογένειά του και καλωσόριζαν στην ζωή τους τα παιδιά τους, Ντιν (Dean), Ντέα (Dea), Αλέξη (Alexis) και Μιχάλη (Michael).

Ο Αλεξ Σπανός, σύζυγος της αείμνηστης Φαίης, είναι ιδρυτής, μεταξύ άλλων, της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων A.G. Spanos. Γιος Ελλήνων μεταναστών, ξεκίνησε την καριέρα του ως αρτοποιός, αλλά το 1951 χρησιμοποίησε ένα δάνειο ύψους 800 δολαρίων για να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση.

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε τα κέρδη του για να επενδύσει σε ακίνητα. Σήμερα, η Α.G. Spanos είναι μια από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κατοικιών της Αμερικής και είναι μία από τις μεγαλύτερες οικογενειακές εταιρείες κατασκευής και διαχείρισης ακινήτων στις ΗΠΑ. Εχει χτίσει περισσότερες από 120.000 μονάδες σε 19 πολιτείες.

Το σπίτι της Φαίη Σπανού, πρόσθετε η Μητρόπλη, ήταν πάντα ανοιχτό για την μεγάλη οικογένεια της και τους εκατοντάδες φίλους που έκανε ανά τα χρόνια.

Απλά γεύματα, γιορτές, συγκεντρώσεις το Πάσχα και πολλές άλλες εκδηλώσεις ήταν κάτι το ιδιαίτερο πάντα στο σπίτι της Φαίης. Ο εορτασμός του Πάσχα εκεί σήμαινε μία οικία γεμάτη από οικογένεια και φίλους, φαγητό, ελληνική μουσική και χορό. Η Φαίη αγαπούσε τον ελληνικό χορό με φίλους ή να κάνουν το jitterbug με τον σύζυγό της, Αλεξ.

Φάρος στην ζωή της Φαίης ήταν πάντα η πίστη της. Ελκυε την εσωτερική της γαλήνη και δύναμη από τα πνευματικά διδάγματα της Εκκλησίας. Εζησε με τα πιστεύω της κάθε μέρα και συμπεριφέρθηκε σε όλους με την αξιοπρέπεια και τιν σεβασμό που τους έπρεπε ως δημιουργίες του Θεού.

Οταν χτίστηκε η Villa Angelica, η Φαίη έφτιαξε ένα παρεκκλήσια στη νέα τους οικία, το οποίο κατέστη η καρδιά εκεί. Κάθε πρωί πήγαινε στο παρεκκλήσια, άναβε ένα κερί και προσευχόταν, ενώ έδινε το «παρών» στις εκκλησιαστικές λειτουργίες με ευλάβεια.

Το ελληνικό όνομά της ‘Φωτεινή’ προέρχεται από την ελληνική λέξη για το φως. Και σε όλη της την ζωή η Φαίη ήταν το φως και ο βράχος για τον Αλεξ και την οικογένειά της. Εφερε ισορροπία, ενθάρρυνση, πίστη, υποστήριξη και αγάπη στην οικογένειά της.

Η κληρονομιά της Φαίης στην οικογένειά της και σε όσους την ήξεραν και την αγαπούσαν ήταν η αγαστή ευγένειά της και η απύθμενη συμπονετικότητά της.