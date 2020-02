Τζάμπολ στην 24η γιορτή με All Star Game

Εικοστό τέταρτο ελληνικό all star game προ των πυλών κι ώρα για ξεκούραση, ανεμελιά, θέαμα και μπασκετικές συγκινήσεις. Κι όλα’ αυτά στο κλειστό του Ηρακλείου «Δύο Αοράκια» με την συμμετοχή των μεγάλων (αλλά και των… μικρότερων) αστεριών του ελληνικού μπάσκετ, αλλά δίχως την λάμψη του Ρικ Πιτίνο που δεν θα δώσει το παρών λόγω ανειλημμένων οικογενειακών υποχρεώσεις στις Ηνωμένες, αλλά κι εν τη απουσία του Νίκου Ζήση που έγινε πριν από λίγες ώρες, πάλι, πατέρας. Ετσι, ο Σωτήρης Μανωλόπουλος θα είναι ο αντικαταστάτης του Αμερικάνου προπονητή ο οποίος ήταν πρώτος σε ψήφους από το κοινό, αλλά θα εκμεταλλευτεί τη διακοπή για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ.

Οσο για τον Μανωλόπουλο του Ηφαίστου Λήμνου, δεν θα κάτσει στον πάγκο της «Team Maciulis», καθώς θα καθοδηγήσει την «Team Calathes» αντί του Μάκη Γιατρά, ο οποίος προωθήθηκε στην «Team Maciulis».

Πέραν του Ζήση, αλλαγή υπάρχει και στο ρόστερ της ελληνικής ομάδας, αφού ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος του Περιστερίου είναι τραυματίας και τη θέση του πήρε ο Βασίλης Καββαδάς του Ηρακλή.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων: TEAM CALATHES: Νικ Καλάθης, Δημήτρης Κατσίβελης (στην θέση του Ζήση), Ντεσόν Τόμας, Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, Ιωάννης Παπαπέτρου (υπό την αίρεση ότι θα έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε), Νίκος Παππάς, Κόνερ Φράνκαμπ, Βαγγέλης Μάντζαρης, Μπράντον Ρος, Βασίλης Καββαδάς, Τσέις Φίλερ, Σαμάρντο Σάμιουελς, με προπονητές τους Ηλία Παπαθεοδώρου και Σωτήρη Μανωλόπουλο.

TEAM MACIULIS: Γιόνας Ματσιούλις, Ταϊρίς Ράις, Τζίμερ Φρεντέτ, Ντίνος Μήτογλου, Ντάνι Αγκμπελέσε, Ανταμ Σμιθ, Ολίβιερ Χάνλαν, Λευτέρης Μποχωρίδης, Χάρης Γιαννόπουλος, Γιώργος Παπαγιάννης, Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, Μάρκους Σλότερ, με προπονητές τον Μάκη Γιατρά και τον Βαγγέλη Ζιάγκο.

Το… πρώτο πιάτο από το αγωνιστικό μενού του All Star Game θα δοθεί το Σάββατο όπου μεταξύ άλλων η ομάδα των All Time Stars θα αντιμετωπίσει εκείνη των rising Stars. Για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος θα αντιμετωπίσουν τους καλύτερους νέους παίκτες του πρωταθλήματος. Φέτος μάλιστα οι All Time Stars έχουν και δύο μεγάλες εκπλήξεις στη σύνθεσή τους καθώς παρουσιάζονται ενισχυμένοι με την Εβίνα Μάλτση και τη Στέλλα Καλτσίδου!

Στο πλαίσιο του αγώνα θα διεξαχθεί και ο διαγωνισμός τριπόντων, καθώς και ο διαγωνισμός καρφωμάτων. Οι νικητές των δύο διαγωνισμών θα προκριθούν στους αντίστοιχους της Κυριακής.

Τα ρόστερ των δύο ομάδων: All time stars: Παπαλουκάς, Διαμαντίδης, Παπαδόπουλος, Φώτσης, Μάλτση, Καλτσίδου, Παπανικολάου, Ρετζιάς, Καλαιτζής, Παπαμακάριος, Γιαννούλης, Χατζής, Χαλκιαδάκης, Κούμουλος, Γλυνιαδάκης, Πρέλεβιτς. Οσο για τους Rising stars, θα στελεχώνονται από τους: Φλιώνη, Μαντζούκα, Μουράτο, Μαστρογιαννόπουλο, Καρρά, Λούντζη, Παπαδάκη, Αγραβάνη, Μωραίτη, Βουλγαρόπουλο, Καράμπελα, Ρογκαβόπουλο, Μαρακίδη.

Οσο για τον Διαγωνισμό καρφωμάτων που ενθουσιάζει τους μικρούς και μεγάλους φίλους θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό «Δύο Αοράκια», στο ημίχρονο του κεντρικού αγώνα και θα πάρουν μέρος οι κορυφαίοι «dunkers» της Basket League, ο καλύτερος στα καρφώματα της Α2 σύμφωνα με την ψηφοφορία των προπονητών της κατηγορίας και ο νικητής του διαγωνισμού καρφωμάτων του αγώνα Rising Stars – All Time Stars.

Οι συμμετοχές στον διαγωνισμό καρφωμάτων: Κέν Μπράουν (Αρης), Τζέικομπ Ουάιλι (Παναθηναϊκός), Κίνγκσλεϊ Μόουζες (Περιστέρι), Μαλίκ Ντάιμ (Λαύριο), Αλεξ Ντέιβις (Ηρακλής), Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη Δαφνίου) κι ο νικητής του αντίστοιχου διαγωνισμού καρφωμάτων των rising stars με τους all time stars.

O διαγωνισμός τρίποντων θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη του κεντρικού αγώνα της Κυριακής και θα πάρουν μέρος οι κορυφαίοι σουτέρ της Basket League, ο καλύτερος στα σουτ τριών πόντων της Α2 σύμφωνα με την ψηφοφορία των προπονητών της κατηγορίας και ο νικητής του διαγωνισμού τρίποντων του αγώνα Rising Stars – All Time Stars. Οι συμμετοχές: Κόνερ Φράνκαμπ (Ρέθυμνο), Ανταμ Σμι (ΠΑΟΚ), Τζίμερ Φρεντέτ (Πναθηναικός), Μαρτίνας Γκετσεβίτσιους (Αρης), Στίβεν Γκρέι (Περιστέρι), Βαγγέλης Καράμπουλας (Διαγόρας Δρυοπιδέων) κι ο νικητής διαγωνισμού τριπόντων των rising stars με τους all time stars.

Το πρόγραμμα (σε ώρες Νέας Υόρκης):

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου

08.00: All Star Game ΟΣΕΚΑ (αθλητές με αμαξίδιο)

10.00: All Star Game 2020 All Star Game Stars – Rising Stars

ΚΥΡΙΑΚΗ

09.30: Εναρξη EKO All Star Game 2020