Τζορτζτάουν: Εντυπωσιάζει ο γιος του Αντώνη Νικοπολίδη (βίντεο)

ΤΖΟΡΤΖΤΑΟΥΝ. Συνεχίζει τις πολύ καλές εμφανίσεις στο Κολλεγιακό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ο Γιάννης Νικοπολίδης, γιος του παλαίμαχου διεθνούς τερματοφύλακα, Αντώνη Νικοπολίδη, συνεισφέροντας στην ξέφρενη πορεία της ομάδας του Κολλεγίου του Τζορτζτάουν και προκαλώντας έναν ευχάριστο πονοκέφαλο στον προπονητή του, Μπράιαν Ουίζ (Brian Wiese), ο οποίος πραγματοποιεί ένα ασυνήθιστο ροτέισον στη θέση του τερματοφύλακα, θεωρώντας ότι έχει δυο ισάξιους τερματοφύλακες.

Don't forget the defense in a close game! What a save by Giannis! #HoyaSaxa #BEfutbol pic.twitter.com/NQqbVo4O0k

Οπως σημειώνει ρεπορτάζ της «Washington Post», ο Γιάννης Νικοπολίδης αποδίδει τα μέγιστα στην υπεράσπιση της εστίας του Τζορτζτάουν, με 0,53 γκολ ανά αγώνα σε 11 αγώνες, ενώ ο δεύτερος τερματοφύλακας, Τόμας Ρομέρο (Tomas Romero), έχει μεν 0,44 γκολ ανά αγώνα, αλλά έχει ξεκινήσει σε 10 αγώνες.

Σε δηλώσεις του, ο Νικοπολίδης αποκάλυψε ότι ο Ουίζ τους είχε πει, στην αρχή της χρονιάς, ότι θα τους χρησιμοποιεί εναλλάξ μέχρι να καταλήξει ποιος θα πάρει τη φανέλα του βασικού. Ομως, οι πολύ καλές εμφανίσεις αμφοτέρων, τον έχουν αναγκάσει να πλησιάζει στο αποκορύφωμα του πρωταθλήματος και να εξακολουθεί να τους ξεκινάει στην 11άδα ανά δεύτερο παιχνίδι, σε μια ιδιόμορφη τακτική, η οποία όμως, λόγω της συνέπειας των δυο νεαρών τερματοφυλάκων, αποδίδει τα μέγιστα.

On today’s episode of #HoyaFever with Foster, we are glad to have goalie Giannis Nikopolidis who shut out Lehigh in a 2-0 W today.

Next game (Homecoming Weekend): Friday vs. Seton Hall at 3 PM#ROLLHOYAS | #HOYASAXA #BEfutbol pic.twitter.com/AwzHe9Hj0h

