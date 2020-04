Τζ. Πάιατ: Οι ΗΠΑ θα συνεχίζουν να βρίσκονται δίπλα στην Ελλάδα

ΑΘΗΝΑ. Το μήνυμα πως οι ΗΠΑ παρέμειναν σταθερά στο πλευρό της Ελλάδας κατά την Επανάσταση, τα χρόνια του Σχεδίου Μάρσαλ, της οικονομικής κρίσης και θα συνεχίσουν να βρίσκονται δίπλα στην Ελλάδα τώρα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, αλλά και στο μέλλον, στέλνει η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας το λογότυπο #USGreece2021.

Το λογότυπο αυτό θα χρησιμοποιήσει η αμερικανική κυβέρνηση για τον εορτασμό της 200ής επετείου της ανεξαρτησίας της Ελλάδας και «των ισχυρών δεσμών φιλίας» μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο παρουσίασε, ανήμερα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη χώρα μας, Τζέφρι Πάιατ. «Είμαι πολύ περήφανος για αυτά που έχουμε επιτύχει τα τελευταία χρόνια στις διμερείς μας σχέσεις… Ξεκινάμε τώρα να σχεδιάσουμε μια πραγματικά συναρπαστική ατζέντα για το μέλλον, επικεντρωμένη σε τομείς όπως η τεχνολογία, τομείς όπως η συνεργασία μεταξύ των δυνάμεων άμυνας και ασφάλειας στην στρατηγικά δυναμική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και με επίκεντρο τους δεσμούς μεταξύ των λαών, που είναι και αυτό που κάνει τη σχέση αυτή τόσο δυνατή» δήλωσε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ο Τζέφρι Πάιατ.

In launching the #USGreece2021 logo we will use to commemorate the 200th anniversary of Greece’s independence, we express our solidarity with Greece and focus on our common values. As @USAmbPyatt said,“We are in this together.” #covid19 #menoumespiti https://t.co/0MKHL95LCy pic.twitter.com/OXJ5wQa5n1

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) April 1, 2020