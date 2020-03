Τιμήθηκε με το βραβείο «Πρέσβης της Χρονιάς 2020» ο Β. Φιλίππου

ΟΤΤΑΒΑ. ΚΑΝΑΔΑΣ. To «Συμβούλιο Διεθνούς Δημόσιας Διπλωματίας» (“International Public Diplomacy Council”) τίμησε τον Ύπατο Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά, Βασίλειο Φιλιππού, με το βραβείο Δημόσιας Διπλωματίας ως «Πρέσβης της Χρονιάς 2020» (“Ambassador of the Year Awards 2020”) στις 11 Μαρτίου 2020 στο Πανεπιστήμιο της Οττάβας.

Όπως ανακοινώθηκε, το σκεπτικό της απόφασης της 12μελούς επιτροπής του International Public Diplomacy Council βασίστηκε στο γεγονός ότι ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά έχει διακριθεί για την πολυεπίπεδη και πολυσχιδή δραστηριότητά του στα διπλωματικά δρώμενα του Καναδά.

Στις πρωτοβουλίες του κ. Φιλίππου συμπεριλαμβάνονται η διοργάνωση αφιερώματος για τους Εβραίους στην Κύπρο, με τίτλο “From Dachau to Cyprus”, από την Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά, σε συνεργασία με την Εβραϊκή Ομοσπονδία της Οττάβας, η διοργάνωση έκθεσης κυπριακών και κορεάτικων κεντημάτων, με τίτλο “Weaving Affinity: Korea-Cyprus Textile Exhibition”, από την Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Κορέας, καθώς επίσης η προεργασία της Υπάτης Αρμοστείας, σε συντονισμό με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο McGill, για την υπογραφή Μνημόνιου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου McGill.

Την τελετή βράβευσης τίμησαν με την παρουσία τους ανώτεροι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών του Καναδά, μέλη του πολιτικού, διπλωματικού και ακαδημαϊκού κόσμου, καθώς επίσης, βουλευτές και μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Καναδά – Κύπρου.

Έξαλλου, στις 21 Μαΐου 2018, λίγες ημέρες πριν την ανάληψη των αναβαθμισμένων αρμοδιοτήτων του στην Οττάβα, ο κ. Φιλίππου, ως ο τότε Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη και Ύπατος Αρμοστής σε Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Τρινιντάντ και Τομπάγκο και Αγία Λουκία, με έδρα τη Νέα Υόρκη, είχε τιμηθεί και από την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο.

Ο κ. Φιλίππου έχει επίσης, τιμηθεί για την προσφορά του από σημαντικό αριθμό φορέων, όπως από το “Foreign Policy Association”, την «Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα» (ΠΣΕΚΑ), την «Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής», το «Κυπρο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Νέας Υόρκης» και το «Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο της Νέας Υόρκης». Στο πλαίσιο των προσπαθειών ενδυνάμωσης των διμερών σχέσεων μεταξύ Κύπρου-Η.Π.Α., η συμβολή του κ. Φιλίππου έχει αναγνωριστεί και από Αμερικανούς βουλευτές και γερουσιαστές, ενώ για το έργο του έχει βραβευθεί επίσης, από εβραϊκούς και άλλους φορείς.