Τι σημαίνουν οι ρυθμίσεις προστασίας ενοικιαστών Νέας Υόρκης

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Οι ηγέτες των Δημοκρατικών, που απέκτησαν εκ νέου την πλειοψηφία στα δύο Σώματα του πολιτειακού Κογκρέσου, ανακοίνωσαν συμφωνία-ορόσημο για ενίσχυση των νόμων για τα ενοίκια και την προστασία των ενοικιαστών, όπως έγραψε ο «Εθνικός Κήρυξ».

Η είδηση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «New York Times», επισημαίνοντας ότι «οι νομοθέτες του Αλμπανι επιδιώκουν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για το κόστος στέγασης που συμβάλλει στην προώθηση της συζήτησης για την ανισότητα σε ολόκληρο το Εθνος».

Στις αλλαγές που εγκρίθηκαν είναι η κατάργηση ρυθμίσεων που επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων να ελευθερώνουν τα διαμερίσματα, το κλείσιμο μίας σειράς κενών που επιτρέπουν την αύξηση ενοικίων και επίσης δημιουργούν ένα είδος προστασίας των ενοικιαστών που θα επεκταθεί σε όλη την Πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά ειδικότερα;

Πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα της «New York TimesΜ:

Ελεγχόμενα και σταθερά ενοίκια διαμερισμάτων

Σε γενικές γραμμές, στην πόλη της Νέας Υόρκης υπάρχουν δύο τύποι διαμερισμάτων ελεγχόμενων ενοικίων: Το σταθερό ενοίκιο και το ελεγχόμενο. Οι αλλαγές θα ισχύουν και στα δύο.

Το ελεγχόμενο ενοίκιο στην πόλη έγινε δημοφιλές μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν επιστρέφοντας οι στρατιώτες έψαχναν διαμερίσματα να στεγαστούν με τις οικογένειές τους. Η ζήτηση προκάλεσε αύξηση ενοικίων και έλλειψη σπιτιών. Στην ακμή του, πάνω από δύο εκατ. διαμερίσματα με ελεγχόμενο ενοίκιο υπήρχαν στην πόλη, αλλά μόνο ένα μικρό μέρος έμεινε, περί τα 22.000 διαμερίσματα σύμφωνα με έρευνα του 2017.

Για ένα διαμέρισμα να έχει ελεγχόμενο ενοίκιο, ένας ενοικιαστής ή μία οικογένεια θα πρέπει να ζούσε σε αυτό τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο 1971 και το κτίριο να είχε χτιστεί πριν το 1947. Οι οικογένειες μπορούν να περάσουν το διαμέρισμα σε άλλο μέλος και να διατηρήσουν το καθεστώς αυτό.

Το δεύτερο σύστημα, σταθεροποίησης ενοικίου εφαρμόζεται σε διαμερίσματα που βρίσκονται σε κτίρια με τουλάχιστον έξι μονάδες, που χτίστηκαν μεταξύ 1947 και 1974, καθώς και σε νεότερα κτίρια που έχουν λάβει φοροαπαλλαγές για προσιτή στέγαση. Η αύξηση ενοικίων σε μονάδες με σταθεροποιημένο ενοίκιο καθορίζονται από το Συμβούλιο Καθοδήγησης Ενοικίου της πόλης (Rent Guidelines Board). Εφέτος το Συμβούλιο επέτρεψε αύξηση 1,5% για ενοικιοστάσια ενός έτους και 2,5% για δύο χρόνια.

Τι σημαίνουν οι αλλαγές για τους ενοίκους

Ενοικοι σε διαμερίσματα ελεγχόμενου ενοικίου θα δουν να τελειώνουν οι μεγάλες αυξήσεις. Το Συμβούλιο Καθοδήγησης Ενοικίου θα συνεχίσει να αποφασίζει για ετήσιες αυξήσεις, αλλά οι ακόλουθοι κανόνες που ευεργετούν ιδιοκτήτες είτε θα αλλάξουν, είτε θα εξαφανιστούν.

Αποσύνδεση κενών μονάδων: Οταν το νόμιμο ενοίκιο για ένα σταθεροποιημένο ενοίκιο φτάσει σήμερα στα 2.774 δολάρια το μήνα, θα μπορούσε να επανέλθει στην τιμή αγοράς εάν υπάρξει κενή θέση. Ο κανόνας οδήγησε στην απελευθέρωση περισσότερων από 155.000 μονάδων από τότε που θεσπίστηκε στη δεκαετία του 1990. Η πρακτική αυτή θα τελειώσει.

Το προνόμιο κενών θέσεων: Οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων με σταθερό ενοίκιο μπόρεσαν να αυξήσουν τα ενοίκια μέχρι και 20% όταν οι ενοικιαστές έφυγαν. Ο νέος νόμος θα το απαγορεύσει αυτό.

Αυξήσεις ενοικίων λόγω κτιριακών βελτιώσεων: Οι ιδιοκτήτες μπορούσαν έτσι να αυξάνουν το ενοίκιο ετησίως μέχρι 6% εάν έκαναν βελτιώσεις που ωφελούσαν άμεσα ή έμμεσα όλους τους ενοικιαστές. Π.χ. ένα νέο μπόιλερ του καλοριφέρ. Αυτή η αύξηση θα μειωθεί μέχρι 2% ετησίως. Επίσης θα περιοριστεί και η αύξηση σε βελτίωση αυτοτελών διαμερισμάτων.

Κακή χρήση «προτιμησιακών» ενοικίων: Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σταθεροποιημένων ενοικίων μπορούν να προσφέρουν μονάδες σε ενοικιαστές σε τιμή κατώτερη από το νομικά ρυθμιζόμενο ενοίκιο. Αλλά δεν μπορούν πλέον να αυξήσουν το μίσθωμα στο νόμιμα επιτρεπόμενο όριο όταν ανανεώνεται μια μίσθωση, μια πρακτική που ωθούσε τους ενοικιαστές έξω.

Επίσης, δεν θα ισχύει πλέον η απορρύθμιση υψηλού εισοδήματος: Εάν ένας μισθωτής κέρδιζε πάνω από 200.000 δολάρια ετησίως για δύο συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης θα μπορούσε να απελευθερώσει τη μονάδα. Οχι πια.

Οι ιδιοκτήτες και τα μέλη των οικογενειών τους είχαν καταφέρει να διώξουν μισθωτές σταθεροποιημένων διαμερισμάτων από κτίρια με πολλές μονάδες, με το επιχείρημα της ιδιοκατοίκησης. Τώρα, θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν «ιδιοκατοίκηση» μόνο για ένα διαμέρισμα.

Για τους ιδιοκτήτες

Οι εμπορικές ομάδες και οι εκπρόσωποι κτηματομεσιτικής αγοράς προειδοποίησαν για ολέθριες συνέπειες ως αποτέλεσμα των νέων κανονισμών. Είπαν ότι οι μικρότεροι ιδιοκτήτες θα μπορούσαν να πτωχεύσουν και πως κτίρια και διαμερίσματα τελικά θα ρημάξουν.

Το Κτηματομεσιτικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης, που αντιπροσωπεύει πρωτίστως τους μεγαλύτερους κατασκευαστές, προέβλεψε ότι οι ιδιοκτήτες κτιρίων δεν θα είχαν πλέον κίνητρο να επενδύσουν στις μονάδες που υπόκεινται σε ρυθμίσεις ενοικίου.

«Η νομοθεσία αυτή δεν ανταποκρίνεται στην κρίση κατοικίας της πόλης και θα οδηγήσει σε αποεπένδυση στο ιδιωτικό απόθεμα ενοικίου της πόλης, στέλνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ενοικιαζόμενους μισθωτές σε κατοικίες που πιθανόν να ρημάξουν», δήλωσε ο συνασπισμός τεσσάρων κτηματομεσιτικών ομάδων «Taxpayers for an Affordable New York».