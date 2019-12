Τον πρέσβη Πάιατ δέχθηκε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης

ΑΘΗΝΑ. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε, το απόγευμα της Τρίτης, στο Μέγαρο Μαξίμου συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, για την προετοιμασία του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 6 έως τις 8 Ιανουαρίου 2020.

Οπως είναι γνωστό, στις 7 Ιανουαρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στις 6 Ιανουαρίου θα παραστεί στην τελετή της Ομογένειας για τον Αγιασμό των Υδάτων στο Τάρπον Σπριντς της Φλόριδας.

Excellent meeting with @PrimeMinisterGR to discuss his Jan. 7 trip to meet with @POTUS, a clear signal of Greece’s growing importance in Washington as a pillar of stability in this critical and complicated region and our commitment to supporting Greece’s full economic recovery. pic.twitter.com/9QwF74mP38

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) December 10, 2019