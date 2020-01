Τουρκία: Σεισμική δόνηση 6,8 Ρίχτερ στην επαρχία Ελαζίγ, με τουλαχιστον 4 νεκρούς

ΑΓΚΥΡΑ. Σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών συγκλόνισε σήμερα την ανατολική Τουρκία, ανακοίνωσαν οι αρχές, που έκαναν λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς, σύμφωνα με έναν προκαταρκτικό απολογισμό.

«Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα θύματα. Προς το παρόν, τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους», δύο στο Ελαζίγ, το επίκεντρο του σεισμού, και δύο στη γειτονική επαρχία Μαλάτεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σπίτια κατέρρευσαν στην πληγείσα περιοχή.

«Ήταν τρομακτικό, τα έπιπλα έπεσαν πάνω μας. Τρέξαμε γρήγορα έξω» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 47χρονος Μελαχάτ Τζαν, κάτοικος του Ελαζίγ.

Ο 68χρονος Ζεκέριγια Γκιουνές περιέγραψε ότι είδε ένα κτίριο να καταρρέει σε απόσταση 200 μέτρων από την οικία του, χωρίς να μπορεί να γνωρίζει εάν ήταν κατοικημένο.

«Όλοι κατέβηκαν στους δρόμους, ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός, πολύ τρομαχτικός» σημείωσε.

