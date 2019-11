Το δυνατό στοιχείο είναι οι άνθρωποί μας, λέει ο διεθνούς φήμης καθηγητής, Γ. Καραγιαννίδης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. «Τώρα που υπάρχει φως μετά από το πολύχρονο σκοτεινό τούνελ της οικονομικής κρίσης είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες στη χώρα μας, τόσο για σπουδές, όσο και για εργασία», δηλώνει ο καθηγητής Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, Γιώργος Καραγιαννίδης, ο οποίος για πέμπτη συνεχή χρονιά συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των επιστημόνων με τη μεγαλύτερη ερευνητική επιρροή παγκοσμίως, που συντάσσει ο διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός Thomson Reuters.

«Το δυνατό στοιχείο είναι οι άνθρωποί μας, δηλαδή οι φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες», τονίζει σε συνέντευξη στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εξηγώντας πως η έρευνα που παράγεται στα ελληνικά πανεπιστήμια έχει, λόγω του υψηλού επιπέδου των επιστημόνων, τη δύναμη να βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία, ακόμη κι αν υστερεί στο θέμα της χρηματοδότησης σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό.

Με την ομάδα του να μετρά επτά πατέντες χρηματοδοτούμενες από τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ, εκτιμά πως στο Αριστοτέλειο γίνεται «εξαιρετική δουλειά στον τομέα της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων», τονίζει, ωστόσο, πως σκοπός της έρευνας που διεξάγεται στα πανεπιστήμια δεν μπορεί να είναι μόνο η παραγωγή “προϊόντων” αλλά η παραγωγή νέας γνώσης, κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς «χωρίς θεωρία δεν μπορούν να υπάρξουν καινοτόμα προϊόντα».

«Μας γεμίζει χαρά και μας δίνει θάρρος και δύναμη να συνεχίσουμε», λέει για τη νέα διεθνή διάκρισή του, την οποία μοιράζεται με την ομάδα του «Wireless Communications Systems Group» (WCSG), που τα τελευταία 15 χρόνια δραστηριοποιείται στην επιστήμη των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής και τα τελευταία χρόνια στα συστήματα κινητών επικοινωνιών 5G και μετά το 5G, την ασύρματη φόρτιση κινητών τερματικών και την επεξεργασία σήματος για βιοϊατρικές εφαρμογές.

Αποκαλύπτει, δε, κάποια από τα σημαντικότερα ερευνητικά επιτεύγματα της ομάδας, «την παρουσίαση της επόμενης γενιάς κοχλιακών εμφυτευμάτων, όπου θα χρησιμοποιείται το φως ως μέσο επικοινωνίας» και «την πρόωρη διάγνωση αγγειακών παθήσεων, όπως η στένωση αρτηριών και τα ανευρύσματα, μέσω συσκευών χαμηλού κόστους και πολυπλοκότητας που θα συνδέονται με το smartphone η το tablet».

Ο κατάλογος των επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως στηρίζεται στα στοιχεία της ερευνητικής βάσης δεδομένων Web of Science και δημιουργείται στο πλαίσιο του project Clarivate Analytics. Περιλαμβάνει συνολικά 6.200 επιστήμονες, από τα περίπου 9.000.000 ερευνητών που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, το έργο των οποίων έχει τη μεγαλύτερη επιρροή, κάτι που προκύπτει από την απήχηση του έργου τους κατά τα τελευταία 10 έτη.

«Το Αριστοτέλειο αποδεικνύει συνεχώς ότι είναι ένα Πανεπιστήμιο της αριστείας, με διεθνές κύρος και επιστημονικό δυναμικό υψηλού επιπέδου, με παγκόσμια εμβέλεια», δηλώνει ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια στον κ. Καραγιαννίδη για τη σημαντική του διάκριση.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται ακόμη δεκατρείς Έλληνες πανεπιστημιακοί: Νίκος Απέργης (King Abdulaziz University & Πανεπιστήμιο Πειραιά), Χάρης Γαλανάκης (King Saud University & Εργαστήρια Γαλανάκης), Ευάγγελος Γιακουμής (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Δημήτριος Ρακόπουλος (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Κωνσταντίνος Ρακόπουλος (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Γεωργία Σαλάντη (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & University of Bern), Ματθαίος Σανταμούρης (University of New South Wales Sydney & Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) Ματθαίος Φαλάγγας (Tufts University & Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν), Κωνσταντίνος Φαρσαλίνος (King Abdulaziz University & Πανεπιστήμιο Πατρών), Γεράσιμος Φιλιππάτος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πανεπιστήμιο Κύπρου), Νίκος Χατζηαργυρίου (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο & Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), Άρτεμις Χατζηγεωργίου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ).