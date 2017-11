Το ελληνικό πρωτάθλημα των… Νετς

Αυτό κι αν είναι πρωτάθλημα. Επιπέδου… ΦΙΜΠΑ με Ελληνες παίκτες υπό την… στέγη των… Νετς. Η Ομογένεια έκανε και πάλι το θαύμα της και έβαλε στη ζωή μας ένα νέο πρωτάθλημα μπάσκετ «3 on 3», που απευθύνεται σε Ελληνες παίκτες άνω των 20 ετών και οι αγώνες διεξάγονται κάθε Τετάρτη βράδυ. Ο Δημήτρης Πριστούρης, ο Αδάμ Κωνσταντόπουλος και ο Θράσος Πέτρου οργάνωσαν αυτό το πρωτάθλημα μπάσκετ με κανόνες ΦΙΜΠΑ και με την συνεργασία των Μπρούκλιν Νετς. Ενα πολύ ιδιαίτερο και δυνατό πρωτάθλημα δέκα ομάδων στο οποίο συμμετέχουν ομογενείς, με τα ονόματα παιχτών – θρύλων των Νετς στις ομάδες τους και φανέλες από την φημισμένη ομάδα του ΝΒΑ.

«Ναι, το πρωτάθλημα που φτιάξαμε με τον Αδάμ και τον Θράσο, είναι ιδιαίτερο αλλά και πολύ δυνατό. Το ‘3 on 3’ είναι γρήγορο, είναι δυνατό, είναι ιδιαίτερα κουραστικό και απαιτητικό. Μάλιστα οι κανόνες ΦΙΜΠΑ που έχει τον κάνουν ακόμα πιο δύσκολο», τόνισε ο εκ των ιδρυτών του πρωταθλήματος YKT/Brooklyn Nets 3 on 3 Basketball League, Δημήτρης Πριστούρης.



Από το όνομα του πρωταθλήματος καταλαβαίνουμε ότι οι αγώνες διεξάγονται στο κλειστό γυμναστήριο της Κοινότητας του Μπρούκλιν, όπου είναι και η έδρα των Νετς με τους οποίους έχουν έρθει σε επαφή οι τρεις ομογενείς διοργανωτές και έχουν βέβαια την απαραίτητη έγκρισή τους. «Βέβαια, γνωρίζουν οι Νετς. Και όχι μόνο γνωρίζουν για το πρωτάθλημά μας, αλλά έχουν δώσει και το ‘οκ’ τους και μαζί με αυτό και φανέλες για τους παίκτες μας. Μάλιστα είμαστε σε επαφή μαζί τους, μερικές φορές έρχονται άνθρωποί τους και μας βλέπουν κάθε Τετάρτη που είναι οι αγώνες μας», συμπλήρωσε ο κ. Πριστούρης που τόνισε πως «έχουμε μία πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους Νετς και αυτό μας ικανοποιεί και θέλουμε να το συνεχίσουμε».

Και δεν ικανοποιεί μόνο τους 40-50 συμμετέχοντες Ελληνες που επανδρώνουν τις 10 ομάδες του πρωταθλήματος και τους δεκάδες φίλους τους που πηγαίνουν κάθε Τετάρτη και τους καμαρώνουν αλλά και τους ίδιους τους Νετς.



Η κάθε μία ομάδα από τις δέκα που παίρνουν μέρος στο YKT/Brooklyn Nets 3 on 3 Basketball League, έχει πάρει το όνομά της από παίκτη – θρύλο που έχει αγωνιστεί στους Νετς. Μία μοναδική τιμή για τους παίκτες που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τους Νετς αλλά και με ολόκληρο το ΝΒΑ, αφού πρόκειται για παίκτες όπως Kenny Anderson, Vince Carter, Brook Lopez, Kerry Kittles, Dr. J (Julius Winfield Erving), Starbury (Stephon Marbury), Keith Van Horn, Drazen Petrovic, Jason Kidd, Derrick Coleman.

Κι επειδή ομογενειακό πρωτάθλημα χωρίς προσφορά στην Ομογένεια και στον Ελληνισμό δεν γίνεται… «όσα χρήματα περισσέψουν θα τα προσφέρουμε στα παιδιά της Κοινότητάς μας, της Κοίμησης Θεοτόκου. Με κάποια μορφή. Ισως κάποιο δώρο, ίσως γιορτή, εκδήλωση. Θα δούμε», τόνισε κλείνοντας ο κ. Δημήτρης Πριστούρης που την ερχόμενη Τετάρτη (29 Νοεμβρίου) το βράδυ θα είναι στο κλειστό της Κοίμησης της Θεοτόκου Μπρούκλιν για την 4η αγωνιστική του YKT/Brooklyn Nets 3 on 3 Basketball League.