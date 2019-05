Το «ευχαριστώ» του Στέλιου Κυμπουρόπουλου για τις 400.000 ψήφους, που αυξάνονται

View this post on Instagram

Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ μαζί μου που μου δείξατε πως μπορούν τα θέλω μου να ακουστούν, να πετάξουν, έστω κι αν δεν έμαθα ποτέ να περπατώ με τον συνηθισμένο τρόπο στη #γη. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη για όλο αυτό το διάστημα που μοιραστήκαμε αγωνίες, #όνειρα, #σκέψεις, για τη θέση της Ελλάδας μας στην #Ευρώπη, για το πως θα ξαναφέρουμε στο επίκεντρο τον Άνθρωπο. Είμαι σίγουρος ότι η σχέση μας θα συνεχιστεί, γιατί είναι εμποτισμένη σε βάσεις, όπως η #κατανόηση, η ανεκτικότητα, η #αλληλεγγύη, αλλά κυρίως η #ελπίδα ότι ο κόσμος και η #κοινωνία μπορούν να γίνουν καλύτερα. Είμαι εδώ, όχι ως σύμβολο, αλλά ως #άνθρωπος που έχει τον πολιτικό λόγο και το πείσμα να διεκδικήσει. Τώρα, σας χρειάζομαι περισσότερο. 🇬🇷 #eUkympouropoulos 🇪🇺