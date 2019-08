Reuters: Το ιρανικό δεξαμενόπλοιο αναχώρησε από το Γιβραλτάρ, με πορεία προς Ελλάδα (βίντεο)

Το ιρανικό δεξαμενόπλοιο, το οποίο βρέθηκε εν μέσω της διπλωματικής κρίσης της Τεχεράνης με τη Δύση, και κρατήθηκε για εβδομάδες από τις αρχές του Γιβραλτάρ, αναχώρησε και έπλεε προς την Ελλάδα τη Δευτέρα, σύμφωνα με ναυτιλιακά στοιχεία, που επικαλείτο το Reuters.

To «Grace 1», το οποίο μετονομάστηκε σε «Adrian Darya 1» -άλλαξε νηογνώμονα, πλέει πια υπό ιρανική σημαία ενώ είχε του Παναμά- έφυγε από το αγκυροβόλιο του Γιβραλτάρ περί τις 11 το βράδυ της Κυριακής, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι πήγαινε προς την Καλαμάτα, ανέφερε το άρθρο.

Οι αρχές της περιοχής δεν επιβεβαίωσαν επίσημα τον απόπλου του. Το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Gibraltar Broadcasting Corporation (GBC) πάντως μεταφόρτωσε στο Twitter ένα σύντομο βίντεο που ανέφερε πως εικονίζει το Adrian Darya 1 καθώς αναχωρεί.

….and there she goes! After 46 days in Gibraltar Waters sparking an international incident with Iran, the Adrian Darya, formerly the Grace 1, is leaving… pic.twitter.com/IdxWFgVBwm

— GBC News (@GBCNewsroom) August 18, 2019