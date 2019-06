Το κίνημα MeToo στο πάνελ Hellenic Professional Women Inc.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Στις 10 Ιουνίου 2019 η τράπεζα Well Fargo φιλοξένησε το πάνελ γυναικών της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Hellenic Professional Women Inc., με θέμα το παγκόσμιο κίνημα αφύπνισης MeToo, τη σεξουαλική παρενόχληση, την επικρατούσα νομοθεσία και τις τροποποιήσεις της στην πολιτεία της ΝΥ, οι οποίες έλαβαν χώρα από το 2018 μετά το σκάνδαλο Χάρβεϊ Γουάινστάιν. Η Μαρία Φραντζή, η γυναίκα η οποία ίδρυσε την οργάνωση με σκοπό να ενισχύσει τον ρόλο των γυναικών στον εργασιακό ανδροκρατούμενο χώρο προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ τους και την αλληλοϋποστήριξη, κατάφερε από το 2007 που ιδρύθηκε η οργάνωση, μέχρι σήμερα, να δημιουργήσει ένα δίκτυο 800 περίπου γυναικών μελών, που προέρχονται από ποικίλους επαγγελματικούς χώρους.

Η Μαρία Φραντζή καλωσόρισε τα μέλη της οργάνωσης, κάνοντας μια μικρή εισαγωγή για το κίνημα MeToo, την επιρροή και τις αλλαγές που επέφερε στη ζωή των γυναικών όλου του κόσμου:

«Η σεξουαλική παρενόχληση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξουσία και συμβαίνει συχνά στον εργασιακό χώρο, όπου ακόμα πολλοί μεταχειρίζονται τις γυναίκες ως σεξουαλικά αντικείμενα. Η ομοσπονδιακή νομοθεσία μέχρι πρότινος δεν προστάτευε πλήρως τις μεγάλες ομάδες γυναικών. Οι νέες πολιτικές για τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας είναι ευοίωνες, αλλά πρέπει να συνοδευτούν από βαθειές τομές στη νοοτροπία, ώστε να φέρουν το ποθούμενο αποτέλεσμα. Είμαστε αισιόδοξοι για τις νέες εξελίξεις και μέσα από την οργάνωσή μας και τις εκδηλώσεις μας προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα μέλη μας για όλα τα θέματα που αφορούν την γυναίκα».

Αμέσως παρέδωσε τον λόγο στις δυο νεαρές συντονίστριες, την Βανέσσα Διαματάρη, διευθύντρια της αγγλικής έκδοσης του «Εθνικού Κήρυκα» και την Melanie Graf (Μέλανι Γκραφ), αντιπρόεδρο της Prosec Partners, καθώς και στις εκλεκτές προσκεκλημένες ομιλήτριες, την Αραβέλλα Σιμωτά, πολιτειακή βουλευτή, την Δήμητρα Μάνη αντιπρόεδρο και υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού της S&P Global και την Ελένη Μελέκου δικηγόρο εταιρικού δικαίου στη δικηγορική εταιρεία «Παρδάλης και Νοχαβίκα».

Η σύσταση του πάνελ ήταν αντιπροσωπευτική της πολιτικής της προβολής της νέας γενιάς γυναικών και ενός πιο φρέσκου αυθόρμητου λόγου, ο οποίος εντυπωσίασε. Με βασική συντονίστρια την Βανέσσα Διαματάρη, η οποία καθοδήγησε με μαεστρία και χιούμορ έμπειρου επαγγελματία τη συζήτηση, συνεπικουρούμενη από την αξιόλογη Μέλανι Γκραφ, η βραδιά στη Well Fargo ήταν ένα μοναδικό εκπαιδευτικό μάθημα για τις εξελίξεις στη νομοθεσία τη σχετική με τη σεξουαλική παρενόχληση.

Η πολιτειακή βουλευτής Αραβέλλα Σιμωτά, η οποία είναι γνωστή για την ουσιαστική υποστήριξή της στους ομογενείς, αλλά και για τη μάχη που δίνει ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση, εξηγώντας τι σημαίνει το κίνημα MeToo γι’ αυτήν, δήλωσε πως: «Είναι η διαφάνεια, είναι οι ενωμένες φωνές των γυναικών που δεν φοβούνται πια να βγουν και να ομολογήσουν τι τους συνέβη, είναι επίσης μια μέρα απολογισμού, που η κοινωνία αντελήφθη τι συνέβη σε γενιές ολόκληρες όπου οι γυναίκες φοβόντουσαν να μιλήσουν. Είναι μια μέρα όπου εμείς όλοι που θέλουμε την αλλαγή, μας δίνεται η ευκαιρία να την δημιουργήσουμε και να την υποστηρίξουμε. Η μέρα αυτή του MeToo είναι μια καινούργια αρχή για την γυναίκα».

Για την 28χρονη δικηγόρο Ελένη Μελέκου, οι γυναίκες πρέπει με κάθε τρόπο να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και να γνωρίζουν την πολιτική της εταιρείας στο θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης. «Δεν υπάρχει τίποτα να φοβάσαι, αν είσαι το θύμα. Υψώνεις τη φωνή σου και πολεμάς για τα δικαιώματά σου. Να μην φοβάσαι ότι θα σε απορρίψουν σε μεταγενέστερη εργασία».

Ηδη μέχρι τις 9 Οκτωβρίου του 2019 με βάση τη νέα νομοθεσία, θα πρέπει όλες οι εταιρείες να έχουν ολοκληρώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ονομάζεται «Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Πρόληψη της Σεξουαλικής Παρενόχλησης» (Τraining for the prevention of sexual harassment) και σύμφωνα με το Εργατικό Δίκαιο της ΝΥ πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Στο πρόγραμμα μαθαίνεις πού αρχίζει και πού τελειώνει ο ορισμός της παρενόχλησης, ο οποίος κάποιες φορές είναι ιδιαίτερα συγκεχυμένος και ασαφής. Οι εργαζόμενοι μέσα από αυτά τα προγράμματα μαθαίνουν την διαδικασία που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους και παρενόχλησης. «Δεν υπάρχει πλέον καμμία δικαιολογία -συμπληρώνει η Ελένη Μελέκου- εφόσον θα μάθεις τον νόμο και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις για να δικαιωθείς, να μην τρέξεις να ζητήσεις βοήθεια».

«Οι άνθρωποι που παρενοχλούν -συνεχίζει η πολιτειακή βουλευτής Αραβέλλα Σιμωτά- θεωρούν, ότι οι δικοί τους κανόνες είναι πιο ισχυροί από τον νόμο, αλλά τώρα με την καινούργια πολιτική, τους δίνουμε την ευκαιρία να σκεφτούν. Η παρενόχληση δεν έχει σταματήσει ακόμα και δεν θα σταματήσει έτσι εύκολα, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε με συνεχείς διαλόγους, ώστε να κατανοήσει ο κόσμος, ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχουν πια ανοχές. Να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, ώστε οι μέλλουσες γενιές γυναικών να μην γνωρίσουν την ταπείνωση».

Η Δήμητρα Μάνη εξαιρετική ομιλήτρια και σημαντικό στέλεχος της S&P Global, ολοκλήρωσε με την πολύχρονη εμπειρία της στο Ανθρώπινο Δυναμικό την τόσο ενδιαφέρουσα αυτή βραδιά την οποία έκλεισε η Βανέσσα Διαματάρη κάνοντας ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τις Ελληνίδες γυναίκες «που είναι ατρόμητες, αλλά πιο ατρόμητες είναι οι μαμάδες τους που στέκουν δεσμοφύλακες πάντα δίπλα τους».