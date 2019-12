«Το μεγαλύτερο δώρο» από τα παιδιά της Ενορίας του Αγίου Δημητρίου Αστόριας

«Το μεγαλύτερο δώρο που έλαβε η μονάδα εντατική για τα νεογέννητα παιδιά (NICU)». Τάδε έφη το προσωπικό του Children’s Hospital of New York Presbyterian Columbia University Medical Center που παρέλαβε τις Χριστουγεννιάτικες προσφορές των παιδιών της Ενορίας του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας το βράδυ της Δευτέρας (23 Δεκεμβρίου).





Τα παιδιά της Ενορίας συγκέντρωναν επί ένα μήνα παιχνίδια και κουβέρτες για τα παιδιά του Νοσοκομείου και τη Δευτέρα, δέκα παιδιά, γονείς και ο ιερέας Νικόλαος Πάρος πήγαν στο Νοσοκομείο και παρέδωσαν στο προσωπικό του Children’s Hospital of New York Presbyterian Columbia University Medical Center τα δώρα τους. Δώρα που θα δοθούν σε πάνω από 100 οικογένειες ανήμερα των Χριστουγέννων από το προσωπικό του Νοσοκομείου, αφού οι κανόνες του Children’s Hospital of New York Presbyterian Columbia University Medical Center δεν επιτρέπει την επαφή με τα παιδιά που νοσηλεύονται.





Η χαρά, η ικανοποίηση και η αγάπη που ένιωσαν τα παιδιά, οι γονείς και ο ιερέας Νικόλαος Πάρος ήταν πολύ μεγάλη, και η Επιτροπή Νεολαίας του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Δημητρίου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τονίζει πως «φέτος ήμασταν ευλογημένοι να παραδώσουμε παιχνίδια και κουβέρτες στο Children’s Hospital of New York Presbyterian Columbia University Medical Center. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Νικολάο για την ευλογία και τη βοήθειά του. Και επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους γονείς για τις δωρεές τους».