Το Μιλγουόκι ανακήρυξε ως «Giannis Antetokounmpo Day» την 14η Ιουλίου

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ. Για το Μιλγουόκι η 14η Ιουλίου είναι πλέον επίσημα «Giannis Antetokounmpo Day» (Ημέρα Γιάννη Αντετοκούνμπο), προς τιμήν του Ελληνα παίκτη, όπως έκανε γνωστό ο αξιωματούχος της κομητείας, Chris Abele.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο, πέρα από τις ατομικές διακρίσεις – με πιο πρόσφατες αυτή της ανάδειξης MVP του NBA και «Αθλητή της Χρονιάς» στις ΗΠΑ – έχει αναδείξει την ομάδα των Milwaukee Bucks σε πρωταγωνίστρια στο καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ του Κόσμου.

It’s official. Today is @Giannis_An34 Day throughout Milwaukee County @Bucks . pic.twitter.com/ygnjBFR1az

Οι αξιωματούχοι και οι κάτοικοι της πόλης, μεταξύ των οποίων πολλοί ομογενείς, ανταποδίδουν σε κάθε ευκαιρία στον «Greek Freak» δείχνοντας την αγάπη στο πρόσωπό του.

Ως εκ τούτου, στις 2 μ.μ. τοπική ώρα, επρόκειτο στην έδρα των Bucks, το Fiserv Forum, να στηθεί ένα «γλέντι» για τον Γιάννη και την κατάκτηση του βραβείο του Πιο Πολύτιμου Παίκτη (MVP) του ΝΒΑ, για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, 2018-2019.

Two hours till the MVP Celebration begins!!

Today is @Giannis_An34 Day in Milwaukee County! Congrats, Giannis! Enjoy the MVP celebration at @FiservForum @Bucks #FearTheDeer🦌 pic.twitter.com/nK7dfJOK6V

— RideMCTS (@RideMCTS) July 14, 2019