Το παλάτι ανακοίνωσε αρραβώνα και γάμο του πρίγκιπα Χάρι με την Αμερικανή Meghan Markle

ΛΟΝΔΙΝΟ. Ο πρίγκιπας Χάρι αρραβωνιάσθηκε την Αμερικανή ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ και ο γάμος τους θα γίνει την άνοιξη του 2018, ανακοίνωσε ο πατέρας του πρίγκιπας Κάρολος με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το παλάτι του Κένσιγκτον.

Η επίσημη ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η αυτού μεγαλειότητα ο πρίγκιπας της Ουαλίας με χαρά ανακοινώνει τον αρραβώνα του Πρίγκιπα Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ.

Ο γάμος θα γίνει την άνοιξη του 2018. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ημέρα της τελετής θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Η αυτού μεγαλειότης και η κυρία Μαρκλ αρραβωνιάστηκαν νωρίτερα μέσα στο μήνα στο Λονδίνο. Ο πρίγκιπας Χάρι έχει ενημερώσει τη Βασίλισσα και άλλα στενά μέλη της οικογένειας. Ο πρίγκιπας Χάρι ζήτησε, επίσης, την ευλογία της οικογένειας της κυρίας Μαρκλ.

Το ζευγάρι θα ζήσει στο Νότιγχαμ Κότατζ στο Παλάτι του Κέσινγκτον.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6

— Clarence House (@ClarenceHouse) November 27, 2017