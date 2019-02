Η Costa Navarino είναι έτοιμη να υποδεχτεί το διεθνές τουρνουά γκολφ Messinia Pro-Am που θα διεξαχθεί για 3η χρονιά, στα signature γήπεδά της από 20 έως 23 Φεβρουαρίου 2019.

Επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκολφέρ θα απολαύσουν το πρόγραμμα του 3ου Messinia Pro-Am που έχει εμπλουτιστεί φέτος με αρκετές θεματικές βραδιές και εκπλήξεις. Συγκεκριμένα, από την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την πρώτη επίσημη προπόνηση τους στα βραβευμένα γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course. Την ίδια ημέρα, η Costa Navarino θα καλωσορίσει τους γκολφέρ στο τουρνουά με το θεματικό «Never On Sunday» Welcome Reception, ενώ την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου, θα ξεκινήσει η αγωνιστική δράση με τον πρώτο αγωνιστικό γύρο να διεξάγεται για όλες τις ομάδες στο The Dunes Course.

Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, οι γκολφέρ θα αγωνιστούν για τον δεύτερο γύρο στο The Bay Course, ενώ η ημέρα θα ολοκληρωθεί με τη θεματική βραδιά «Mamma Mia» Charity Event. Ολοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος στο παιχνίδι μπόουλινγκ με τίτλο: «A good cause to STRIKE» στο οποίο για κάθε κορίνα που θα πέφτει ένα αντίστοιχο ποσό θα προσφέρεται στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος. Η φιλανθρωπική βραδιά αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη δράση των Παιδικών Χωριών SOS, ενώ παράλληλα όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν και online μέσω του συνδέσμου: https://messiniaproam.costanavarino.com/charity.html



Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου το Messinia Pro-Am ολοκληρώνεται με τον τρίτο αγωνιστικό γύρο στο The Dunes Course. Η αγωνία για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή θα κορυφωθεί στο θεματικό «Buena Vista» Dinner and Prize Giving Ceremony με την απονομή των βραβείων. Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι οι διάσημοι Αγγλοι golf professionals, o Peter Finch της Quest Golf Academy και η Iona Stephen.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 3ου Messinia Pro-Am:

https://messiniaproam.costanavarino.com/event-info/schedule.html.



Επίσημος αερομεταφορέας του τουρνουά είναι για τρίτη συνεχή χρονιά η AEGEAN, μέλος της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της Star Alliance.

Επίσημοι χορηγοί του τουρνουά είναι οι εταιρείες Vodafone Business, Eclectic Greece by Kyvernitis Travel, Ford Motor Ελλάς, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και Hertz.

Επίσημος συνεργάτης αθλητικής ένδυσης είναι η Luanvi.

Επίσημοι υποστηρικτές του τουρνουά είναι οι ECOLAB, Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος», J.VOURAKIS SONS EE, Poseidonia, Pylos Poems, METAXA, Luc Belaire, Paulaner, The Blue Beetle, Nescafé Alegria και Kalamata Papadimitriou.

Υποστηρικτής φυσικοθεραπείας είναι η Fysiotek.

Αρωγοί του τουρνουά είναι οι Salty Bag, Stoli, Fever-Tree, Ahead και BiancoNero.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων σε θέματα εγγραφών και διαμονών φροντίζει ο επίσημος ταξιδιωτικός συνεργάτης του Messinia Pro-Am, Erasmus.

Το 3ο Messinia Pro-Am διοργανώνεται σε συνεργασία με τους PGAs of Europe και τελεί υπό την αιγίδα της PGA of Greece και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ.