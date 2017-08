Το σχέδιο της υποψήφιας δημάρχου Ν. Μαλλιωτάκη για Διανοητικές Νόσους (βίντεο)

Του Δημήτρη Τσάκα.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η ομογενής υποψήφια δήμαρχος της Νέας Υόρκης Νικόλ Μαλλιωτάκη το πρωί της Δευτέρας παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα σκαλιά του Δημαρχείου της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο της οποίας παρουσίασε το πρόγραμμα για τις διανοητικές νόσους (Treatment B4 Crisis Plan for New York City’s seriously mentally ill population).

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη, όπως έγραψε ο «Εθνικός Κήρυκας» είναι πολιτειακή βουλευτής του Στάτεν Αϊλαντ και του Μπρούκλιν και στις προκριματικές εκλογές της Τρίτης, 12ης Σεπτεμβρίου 2017 θα αναμετρηθεί με τον επιχειρηματία Walter N. Iwachiw για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για την δημαρχία της Νέας Υόρκης.



Βίντεο: Εθνικός Κήρυξ, Κώστας Μπέη.

Με την εισδοχή της στον προεκλογικό αγώνα η ομογενής υποψήφια άλλαξε τα δεδομένα στους κόλπους του Ρεπουμπικανικού Κόμματος και οι περισσότεροι συνυποψήφιοι αντιλαμβανόμενοι την νέα δυναμική απέσυραν τις υποψηφιότητες.

Μια προσεκτική εξέταση των μέχρι στιγμής δεδομένων και της οικονομικής υπεροχής της κ. Μαλλιωτάκη έναντι του αντιπάλου της αρκεί να μας πείσει ότι ακόμη κι αν παραμείνει στην κούρσα ο Walter N. Iwachiw η ομογενής θα κερδίσει τις εκλογές και μάλιστα με μεγάλη διαφορά.

Η κ. Μαλλιωτάκη από τις αρχές Μαϊου που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της μέχρι και ετούτη την ώρα απέφυγε και αποφεύγει να ασχοληθεί με τους συνυποψήφιούς της και εστίαζει τα πυρά της στον νυν δήμαρχο Μπιλ Ντι Μπλάσιο που διεκδικεί την επανεκλογή του.

Η τύχη του Ντι Μπλάσιο θα εξαρτηθεί και από τις προκριματικές εκλογές, διότι υπάρχουν πέντε επί πλέον μνηστήρες για το χρίσμα του υποψήφιου Δημάρχου του Δημοκρατικού Κόμματος.

Στην εν λόγω συνέντευξη τύπου η κ. Μαλλιωτάκη αναφέρθηκε στις διανοητικές νόσους, εστίασε την προσοχή της στην πολιτική του Μπιλ Ντι Μπλάσιο και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Την περίοδο της διακυβέρνησης Ντι Μπλάσιο αυξήθηκαν τα περιστατικά στα οποία διανοητικά ασθενή άτομα χάθηκαν στο σύστημα και η κατάστασή τους έχει επιδεινωθεί. Όταν αυτά τα άτομα αντιδρούν θέτουν σε κίνδυνο όλους τους Νεοϋορκέζους».

Το πρόγραμμά της, όπως επεσήμανε, εμπεριέχει δώδεκα σημεία για την αντιμετώπιση της υγείας των διανοητικά ασθενών ατόμων πριν καταλήξουν στο κριτικό σημείο.

Στην συνέντευξη παρέστη και ο DJJaffe, εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού Mental Illness Policy.org ο οποίος συνεχάρη την ομογενή για το πρόγραμμά της για την αντιμετώπιση των διανοητικών νόσων και τόνισε ότι είναι εφαρμόσιμο και ότι παρέχει λύσεις στα χρόνια προβλήματα και σώζει ζωές.