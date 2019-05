«Το τελευταίο τραγούδι για την ξενιτιά» έριξε την αυλαία στο «NY Greek Film Expo» (βίντεο)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Με το δυναμικό και υπέροχα γυρισμένο ντοκιμαντέρ «Last Song to Xenitia» («Τελευταίο τραγούδι για την ξενιτιά»), έπεσε η αυλαία στο φετινό «New York Greek Film Expo», το οποίο παρουσίασε η «Hellenic Film Society USA» στο Museum of the Moving Image (Μουσείο Κινούμενης Εικόνας), στην Αστόρια, στις 11 Μαΐου.

Η ταινία αποτέλεσε έναν θαυμάσιο επίλογο στο φεστιβάλ και μέσα από το απίστευτο ταξίδι της 103χρονης τότε Βασιλικής Παπαχρήστου-Σκότη, από το Χάρισμπεργκ της Πενσυλβάνιας έως τα Θεοδώριανα Αρτας, κατάφερε να συγκεράσει την εμπειρία των Ελλήνων της Διασποράς, την επιστροφή στα πάτρια εδάφη και την αρχαία παράδοση των δημοτικών τραγουδιών της Ηπείρου.

Σκηνοθέτιδα του ντοκιμαντέρ είναι η εγγονή της Παπαχρήστου-Σκότη, η Αθηνά Σκότη (Athena Scotes), η οποία και παραβρέθηκε στην προβολή δίπλα στον πατέρα της, Θωμά Σκότη (Thomas J. Scotes), πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Υεμένη.

Ο κ. Σκότης ήταν και αυτός που κατέγραψε εντύπως στο βιβλίο του το 2009, «A Weft of Memory» («Το υφάδι της μνήμης»), 340 τραγούδια τα οποία διατηρούσε στο μυαλό της η μητέρα του, μια πολιτισμική κληρονομιά που έφερε μαζί της στις ΗΠΑ όταν και μετανάστευσε το 1931 από την Ελλάδα. Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στο ταξίδι της πίσω στην Ελλάδα, καθώς και στο βιβλίο και τα τραγούδια τα οποία συνέθεσε και ηχογράφησε ο διάσημος μουσικός Λάκης Χαλκιάς.

H σκηνοθέτιδα Αθηνά Σκότη μίλησε στον «Εθνικό Κήρυκα» για το ντοκιμαντέρ της, σημειώνοντας πως αρχικά θεωρούσε ότι είναι μια ταινία για τους Ελληνες της Διασποράς, ωστόσο, στην πραγματικότητα, οι Ελληνες στην Ελλάδα ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στο μήνυμα της ταινίας και στις λέξεις της γιαγιάς της για την ξενιτιά και τα μετέπειτα όνειρά της.

Το όνειρο της Βασιλικής ήταν να γίνει δασκάλα, αλλά ο πατέρας και ο παππούς της την απέσυραν από το σχολείο σε νεαρή ηλικία, κάτι που δεν τους συγχώρησε ποτέ και που εκείνη δεν επέτρεψε να γίνει το ίδιο με τα παιδιά της, όπως σημείωσε η κ. Σκότη.

To ντοκιμαντέρ ξεκινά με τον ορισμό της ξενιτιάς, το να «ζεις σαν ξένος σε μια ξένη χώρα» ή όπως αναφέρει η Βασιλική: «Οταν φεύγεις από τον τόπο σου, δεν φεύγεις ολόκληρος, ένα κομμάτι του ζει μέσα σου». Επειτα παρακολουθεί τη στάση της στην Αθήνα, όπου και το 2010 βραβεύτηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια.

Στο σημείο αυτό του ταξιδιού συναντά και τον σπουδαίο μουσικό Λάκη Χαλκιά, ο οποίος ανέλαβε να μελοποιήσει τις αφηγήσεις και τα τραγούδια της Βασιλικής. Οταν πεθάνω να με συνοδεύσεις με το κλαρίνο και όχι με τους ψαλμούς των παπάδων, του λέει εμφανώς συγκινημένη.

Εν συνεχεία, το ντοκιμαντέρ μάς ταξιδεύει με εικόνες και σκοπούς στα αγαπημένα της Τζουμέρκα: «Τώρα δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό πως τα ξαναβλέπω για τελευταία φορά», λέει σκωπτικά η γιαγιά Βασιλική.

Επιστρέφοντας στο χωριό, στο οποίο έγινε δεκτή με ένα πανηγύρι στην πλατεία, δεν μπορεί παρά να θυμηθεί τα παιδικά της χρόνια και να οικτίρει τις συνθήκες της εποχής που την ανάγκασαν να εγκαταλείψει το σχολείο. Η ίδια ήθελε να γίνει δασκάλα. «Εγινε καθηγήτρια. Να η διάλεξή της! Να το μάθημά της, το είδαμε. Να η παρακαταθήκη της», είχε πει με νόημα σε παλαιότερη εκδήλωση στην Αθήνα ο Αλέξανδρος Κιτροέφ, αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας στο Haverford College, της Πενσυλβάνιας.