Το 3ο Messinia Pro-Am ολοκληρώθηκε με συμμετοχές από 20 χώρες

Το 3ο διεθνές τουρνουά γκολφ Messinia Pro-Am της Costa Navarino έλαβε χώρα στις 20-23 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή 31 ομάδων από 20 χώρες, σηματοδοτώντας την έναρξη της τουριστικής σεζόν.

31 κορυφαίοι επαγγελματίες και 93 ερασιτέχνες γκολφέρ σχημάτισαν τις ομάδες και απόλαυσαν το παιχνίδι στα βραβευμένα γήπεδα The Dunes Course και The Bay Course ανάμεσα σε ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών, με θέα στο Ιόνιο πέλαγος και τον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν ο υποψήφιος για Οσκαρ και βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα, Αμερικανός ηθοποιός Bill Murray, ο πρώην διεθνής παίκτης του ράγκμπι που εκπροσώπησε την Αγγλία 75 φορές και 5 φορές ως αρχηγός της ομάδας με 17 χρόνια καριέρας, Mike Tindall, καθώς και ο θρύλος του μπάσκετ Joe Arlauckas.

Οι γκολφέρ του 3ου Messinia Pro-Am διέμειναν στο The Westin Resort Costa Navarino και είχαν μια μοναδική εμπειρία εντός και εκτός γηπέδων, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλάμβανε θεματικές βραδιές και ολοκληρώθηκε με την απονομή βραβείων.



Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε επίσημα την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου στο γήπεδο The Dunes Course, ενώ την επόμενη μέρα οι παίκτες διαγωνίστηκαν στο γήπεδο The Bay Course και αγκάλιασαν θερμά τη θεματική φιλανθρωπική βραδιά παίζοντας μπόουλινγκ και ενισχύοντας τη δράση των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος (η προσφορά στα Παιδικά Χωριά SOS συνεχίζεται μέσα από την ιστοσελίδα του Messinia Pro-Am).

Το τουρνουά έκλεισε με τη βραδιά «Buena Vista», με gala dinner και απονομή βραβείων στους νικητές. Παρουσιαστές ήταν οι Βρετανοί golf professionals, Iona Stephen και Peter Finch, με ξεχωριστή στιγμή την ομιλία του ηθοποιού Bill Murray, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι το καλύτερο μέρος που έχω επισκεφθεί ποτέ, δεν έχω δει κάτι παρόμοιο και η φιλοξενία είναι μοναδική».

Στον ατομικό αγώνα Strokeplay 54 οπών, οι επαγγελματίες παίκτες του γκολφ διεκδίκησαν το συνολικό χρηματικό έπαθλο των 31.000 Ευρώ. Πρωταθλητής του 3ου Messinia ProAm αναδείχθηκε ο Alessandro Tadini (PGA of Italy) με 197 πόντους (15 under par), με τον Stuart Boyle (PGA of Great Britain & Ireland) στη 2η θέση και τον Tomas Gouveia στην 3η θέση (PGA of Portugal).

Στην κατηγορία των ομάδων, νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του Tomas Gouveia με τους ερασιτέχνες Lyubomir Minchev, Konstantin Sinapov και Ivailo Dimchev. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ομάδα του Αυστριακού Berni Reiter και στην τρίτη η ομάδα του Αντώνη Σωτηρόπουλου (Προέδρου της PGA of Greece). Στις λοιπές κατηγορίες, η Milada Tupova-Faensen κατέκτησε το βραβείο «Closest to the Pin», ο Γιώργος Βαφειάδης το βραβείο «Longest Drive Men» και η Βελγίδα Delphine Dewitte τα βραβεία «Longest Drive Ladies» και «Best 4-Hole Net Score».

Επίσημος αερομεταφορέας του τουρνουά ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά η AEGEAN, μέλος της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της Star Alliance.

Επίσημοι χορηγοί του τουρνουά ήταν οι εταιρείες Vodafone Business, Eclectic Greece by Kyvernitis Travel, Ford Motor Ελλάς, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και Hertz.

Επίσημος συνεργάτης αθλητικής ένδυσης ήταν η Luanvi.

Επίσημοι υποστηρικτές του τουρνουά ήταν οι ECOLAB, Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος», J.VOURAKIS SONS EE, Poseidonia, Pylos Poems, METAXA, Luc Belaire, Paulaner, The Blue Beetle, Nescafé Alegria και Kalamata Papadimitriou.



Υποστηρικτής φυσικοθεραπείας ήταν η Fysiotek παρέχοντας υπηρεσίες αποκατάστασης και πρόληψης αθλητικών τραυματισμών με το rehab station της.

Αρωγοί του τουρνουά ήταν οι Salty Bag, Stoli, Fever-Tree, Ahead και BiancoNero.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων σε θέματα εγγραφών και διαμονών φρόντισε ο επίσημος ταξιδιωτικός συνεργάτης του Messinia Pro-Am, Erasmus.

Το 3ο Messinia Pro-Am διοργανώθηκε σε συνεργασία με τους PGAs of Europe και υπό την αιγίδα της PGA of Greece και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ.

Τα βραβεία των απονομών φιλοτέχνησε η εταιρεία J.VOURAKIS SONS EE. Δωροθέτες της βραδιάς «Buena Vista» ήταν οι Luc Belaire, Salty Bag και Ahead.