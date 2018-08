Το NYU ανακοίνωσε δωρεάν σπουδές για όλους τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το New York University προσφέρει δωρεάν φοίτηση (free tuition) για όλους τους σπουδαστές της Ιατρικής Σχολής του, όπως ανακοίνωσε κατά την τελετή απονομής πτυχίων την Πέμπτη.

Το NYU καθίσταται έτσι το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Αμερική που κάνει μία τέτοια κίνηση, όσον αφορά στις 10 κορυφαίες Ιατρικες Σχολές της χώρας.

Η αύξηση του κόστους σπουδών και τα δάνεια «six-figure»(100.000 δολ. και πάνω) πιέζουν πολλούς γιατρούς να ακολουθήσουν πιο υψηλόμισθες σταδιοδρομίες σε άλλους τομείς, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειμμα για ερευνητές και επιστήμονες στην πρωτοβάθμια φροντίδα.

Μία τάση που ώθησε και τον ομογενή Δρ. Ρόι Βάγγελο (Dr. P. Roy Vagelos), πρώην πρόεδρο της Merck & Co. και την σύζυγό του Νταϊάνα (Diana) να προχωρήσουν σε μία ιστορική δωρεά 250 εκατ. δολ. στο Columbia University. Ετσι, πλέον το Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons ξεκινά ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα υποτροφιών τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά αντικαθιστώντας τα φοιτητικά δάνεια με υποτροφίες για όλους τους σπουδαστές, οι οποίοι τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να λάβουν οικονομική βοήθεια.

Η δωρεά των 250 εκατ. δολαρίων είναι επιπλέον στα ήδη 60 εκατ. δολ. περίπου που έχει δωρίσει το ζευγάρι και η Ιατρική Σχολή, επεσήμανε ο πρόεδρος του Columbia, Lee C. Bollinger.

Μιλώντας τότε στον «Ε.Κ.» για την ιστορική αυτή δωρεά, ο Δρ. Βάγγελος, είπε πως «η παιδιατρική, η παθολογία, η οικογενειακή ιατρική και η έρευνα, είναι ειδικότητες με τους μικρότερους μισθούς και οι άνθρωποι δεν μπορούν να τις ακολουθήσουν» προσθέτοντας πως η «δέσμευση» 150 εκατ. δολ. από τη συνολική χορηγία των 250 εκατ. δολ. θα επιτρέψουν σε φοιτητές να λάβουν υποτροφίες μόνο, για να ακολουθήσουν το πάθος τους και να εκπληρώσουν τα όνειρά τους για μία σταδιοδρομία χωρίς το βάρος του χρέους σπουδαστικών δανείων.

Ακόμη, υπογράμμισε για τη δωρεά πως ήταν «καιρός να την κάνουμε», επισημαίνοντας πως είχε την ευκαιρία να γνωρίσει πολλούς σπουδαστές μέσω των διαλέξεων που δίνει κατά καιρούς και οι οποίοι έχουν «υπέροχα όνειρα για το μέλλον». Η δωρεά αυτή, θα τους βοηθήσει να «ακολουθήσουν το πάθος τους», πρόσθεσε.

Δήλωσε δε πως «είναι προνόμιο να ακολουθήσει κανείς μία μακρά καριέρα στην Ιατρική, εγώ αποφοίτησα 67 χρόνια πριν και τα δίδακτρα ήταν 800 δολ. τον χρόνο. Σήμερα είναι 50.000 δολ. τον χρόνο. Πώς οποιαδήποτε οικογένεια μπορεί να τα αντέξει, είναι εκπληκτικό. Και το 55% των οικογενειών το πράττουν, αλλά πολλοί δεν μπορούν».

Οσον αφορά στην κίνησε του NYU, ο αναπληρωτής πρύτανης για εισαγωγή φοιτητών και οικονομική βοήθεια, Δρ. Rafael Rivera, είπε πως είναι «ηθική επιταγή» να μειωθεί το κόστος.

«Οι υποτροφίες μας για πλήρεις σπουδές κατέστησαν δυνατό για σημαντικούς γιατρούς να επιλέξουν ειδικότητα βασισμένοι στο ταλέντο και τις κλίσεις τους ώστε να υπηρετήσουν καλύτερα τις κοινότητες που το είχαν ανάγκη περισσότερο, αλλά και πιο εύκολα να στοχεύσουν σε καινοτομίες που βελτιώνουν το πώς φροντίζουμε τους ασθενείς», ανέφερε το NYU School of Medicine στην ιστοσελίδα του.

Τα δίδακτρα είχαν οριστεί περίπου στα 55.000 δολ. για το επόμενο έτος. Οι περισσότεροι φοιτητές ιατρικής θα πρέπει ακόμη να πληρώσουν ένα ποσό περί τα 29.000 δολ. ετησίως για στέγαση και φαγητό και άλλα έξοδα.

Το NYU εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περί τα 600 εκατ. δολ. για να χρηματοδοτήσει αυτό το πρόγραμμα στο διηνεκές. Μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει πάνω από 450 εκατ. δολ.

Σχεδόν το 62% των αποφοίτων του NYU School of Medicine αποφοιτούν με κάποιο χρέος, σύμφωνα με τους New York Times. Το μέσο αυτό χρέος για την τάξη του 2017 ήταν 184.000 δολ.