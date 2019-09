Το Sugar Monk μαγεύει με κοκτέιλ και στυλ (φωτογραφίες)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Για όσους δεν το γνωρίζουν ή το γνωρίζουν και δεν το έχουν ανακαλύψει ακόμα το καλοκαίρι που μας πέρασε άνοιξε στην περιοχή του Χάρλεμ – μια περιοχή που δεν έχει γνωρίσει ακόμα ευρεία ελληνική επιχειρηματικότητα- το Sugar Monk.

To Sugar Monk (2292 Frederick Blvd New York, NY) είναι ένας από αυτούς τους λόγους, που κάνουν τη ζωή στη Νέα Υόρκη να αξίζει να τη ζει κανείς.

Πρόκειται, για ένα «κρυμμένο» μπαρ (speakeasy) ολότελα εμπνευσμένο από την εποχή της ποτοαπαγόρευσης και της Αναγέννησης του Χάρλεμ (Harlem Renaissance), ένας χώρος που ‘λατρεύει’ την τέχνη αλλά και όπου οι αλχημείες των ποτών αγγίζουν το θρίαμβο.

Η ύπαρξη του Sugar Monk δεν είναι καθόλου τυχαία. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα πολυετούς σκέψης και μια μελετημένη κίνηση των δημιουργών του.

Ο Εκτορας Μπινίκος (Ektoras Binikos) εικαστικός καλλιτέχνης και μιξολόγος και ο Σιμόν Ζούτρας (Simon Jutras) φωτογράφος και σχεδιαστής εσωτερικών χώρων, με διεθνή εμπειρία και ζωή 2 δεκαετιών στη Νέα Υόρκη, αποκαλούν πλέον το Χάρλεμ σπίτι τους.

Μπαίνοντας μέσα ο Έκτορας και ο Σιμόν με καλοδέχονται και ταυτόχρονα συνειδητοποιώ πόσο μικρός είναι ο χώρος αλλά και πόση προσοχή έχει δοθεί στη λεπτομέρεια.

«Όλοι είναι καλοδεχούμενοι και αποδεκτοί αλλά δε θα δεις ανθρώπους να στέκονται. Δεχόμαστε μονο τόσους όσους μπορούν να καθίσουν στο σαλόνι ή στο μπαρ και να απολαύσουν ήρεμα το ποτό τους και μια ανθρώπινη συζήτηση με την παρέα τους. Έπειτα η φύση του προγράμματός μας είναι ότι τα μείγματα για τα κοκτέιλ είναι περίπλοκα. Παίρνει περίπου 2 με 3 λεπτά για ένα κοκτέιλ και ο μπαρτέντερ πρέπει να είναι συγκεντρωμένος», θα μου πει αργότερα ο Έκτορας.

Τα παράθυρα στο Speakeasy βλέπουν προς τη Δύση και γρήγορα ο χώρος γεμίζει από το τελευταίο φως του ήλιου. Το ποτό κάποιου γεμίζει το χώρο με άρωμα από δενδρολίβανο. Είναι δύσκολο να μην αναρωτηθεί κανείς για την προσωπική ιστορία του Έκτορα Μπινίκου που δημιούργησε το χώρο. «Κατάγομαι από την Ικαρία και ήρθα στη Νέα Υόρκη για σπουδές στα 21 μου» λέει ο Έκτορας.

«Οι γονείς μου πίσω στην Ικαρία έφτιαχναν σπιτικά λικέρ, κρασί και γκράπα. Η απόσταξη και η οινοποιεία ήταν στο αίμα μου και ενώ ξεκίνησα απο buss boy όταν πρωτοήρθα, πολύ γρήγορα κατέληξα να δουλεύω στο μπαρ».

Το ένα έφερε το άλλο και πολύ γρήγορα ο Έκτορας Μπινίκος βρέθηκε να δουλεύει πίσω από το μπαρ ενός εστιατορίου στο Άπερ Ηστ Σάιντ όπου μπορούσε να βάλει όλη τη φαντασία και τη δημιουργικότητα του σε εφαρμογή, και έτσι όταν ένα από τα καλύτερα εστιατόρια-μπαρ της πόλης του προσέφερε δουλειά δεν ήταν παρά φυσικό επακόλουθο. Ήταν η αφθονία των νέων συστατικών που βρήκε εκεί και οι πειραματισμοί του, που τον έκαναν μιξολόγο.

Άλλοι αξιοσημείωτοι σταθμοί στην καριέρα του ήταν όταν ανέλαβε το μπαρ στο Oceana της οικογένειας Λιβανού, και ένα «κρυμμένο» μπαρ στο Λόουερ Ιστ Σάιντ, στο οποίο ήταν συνεργάτης και μάνατζερ. Εύλογα μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας κατάλαβε πως είχε έρθει η στιγμή να κάνει την προσωπική του επιχειρηματική κίνηση.

Το νεο ευρεθέν ενδιαφέρον της Νέας Υόρκης για την πάλαι ποτέ περιοχή του Χάρλεμ, τον έπεισε πως ήταν η σωστή περιοχή για την επιχείρησή του. «Η κοινότητα εδώ είναι ενθουσιασμένη με το Sugar Monk, και περήφανη με την ιδιαιτερότητα του και με το ότι είναι ένας ανοιχτός, ζεστός και ουσιαστικά φιλόξενος χώρος», λέει ο κ. Μπινίκος.

Στο εικονογραφημένο μενού του Sugar Monk όλα τα κοκτέιλ είναι διαχωρισμένα αντίστοιχα με τη θεματολογία τους και υπάρχουν 8 διαφορετικά κεφάλαια. Τι να πει κανείς για ένα μενού, με λογοτεχνίζοντες τίτλους, όπως «Θελόνιος» (Thelonious), «Το όνειρο του μοναχού» (Monk’s Dream), «Άσχημη ομορφιά» (Ugly Beauty) ,«Ανάμεσα στο διάβολο και τη βαθιά γαλάζια θάλασσα» (Between the Devil & the Deep Blue Sea) και «Ουίλιαμ Μπλέικ».

Όσο συζητάμε με τον Έκτορα και το Σιμόν πίνω ένα «Blue Moon» (13$) του οποίου η κρεμώδες υφή του φέρει τη φρεσκάδα του λάιμ και τόνους από αραβικό γιασεμί. Στο τραπέζι επίσης βρίσκονται δίσκοι με παραδοσιακά τυριά και ψημένη μπαγκέτα (16$) και οργανικό πατέ με μανιτάρια και μαρμελάδα ροδιού (14$).

«Το ονομασαμε Sugar Monk ως φόρο τιμής στον πιανίστα της Τζαζ Θελόνιο Μονκ αλλά και τους μοναχούς και την ιστορία της απόσταξης» εξηγεί ο κ. Μπινίκος.

«Δουλεύουμε μαζί επίσης σε ένα βιβλίο που ετοιμάζουμε, σε ένα βιβλίο που η έμπνευση του προέρχεται από καλλιτέχνες που η δουλειά τους είναι σημαντική και ουσιαστική για τις ζωές μας. Στόχος μας είναι να ‘μεταφράσουμε’ το όραμα ενός καλλιτέχνη σε ένα κοκτέιλ και να το φωτογραφίσουμε χωρίς να αντιγράφουμε την πρωτότυπη δουλειά του καλλιτέχνη αλλά να εκφράσουμε το δικό μας όραμα για το πως αντιλαμβανόμαστε αυτά τα έργα τέχνης», εξηγεί ο Σιμόν Ζούτρας για τη δημιουργία τόσο του βιβλίου όσο και των ποτών.

Στην ερώτηση μου για το ποιό κοκτειλ είναι το αγαπημένο τους και το οποίο θα προσέφεραν σε έναν καλεσμένο που θα ήθελαν να εντυπωσιάσουν, ο Σιμόν μου απαντά ανενδοίαστα «το Potter’s Field», κυρίως γιατί είναι οπτικά τέλειο, με τον πάγο μέσα στο ποτήρι να κλείνει μέσα του ένα πραγματικό τριαντάφυλλο.

Αφού τελειώνω και ένα δεύτερο κοκτέιλ (Nutty 15$), και λίγο ζαλισμένος πια, αποφασίζω πως ήρθε ώρα να γυρίσω στο σπίτι. Καταλήγω σε ένα συμπέρασμα. Πως μέρη σαν το Sugar Monk είναι εκεί για να ανανεώνουν και να τονώνουν την πίστη και το ενδιαφέρον μας στη Νέα Υόρκη. Αν επιθυμείτε το ίδιο, το να πάτε στο Χάρλεμ και στο Sugar Monk, δεν είναι παρά μονόδρομος.