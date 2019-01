«Τρένο» ο Παγκύπριος και στο τουρνουά

Με 8 στις 12 συμμετέχουσες ομάδες ολοκληρώθηκε το τουρνουά κλειστού ποδοσφαίρου που διοργάνωσε ο Γκρικ Αμέρικαν, στο SoFive στο Brooklyn (πολύ κοντά στην Αστόρια).



Το τουρνουά που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και κυρίως κόσμο και συμμετοχή ομάδων κατέκτησε ο Παγκύπριος. Η ομογενειακή ομάδα, με τη φόρα που έχει στο Κοσμοπόλιταν Λιγκ, συνέχισε και στο τουρνουά και μάλιστα το κατέκτησε με χαρακτηριστική ευκολία. Αξίζει να σημειώσουμε πως πέτυχε 3 νίκες στους ομίλους και άλλες δύο στα τελικά κατακτώντας το τρόπαιο αήττητοι, ενώ χαρακτηριστικό της… άνεσης το 7-3 στα ημιτελικά και 6-3 στον τελικό. Εκεί που συνάντησε την Parcelona που με 4-1 νίκες «τράκαρε» πάνω στον Παγκύπριο και έμεινε στη δεύτερη θέση.



Το τουρνουά άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και όλοι ανυπομονούν το επόμενο ραντεβού σε εσωτερικά γήπεδα. Το τουρνουά της 27ης Ιανουαρίου πάλι στο SoFive Brooklyn επικεντρώνει το ενδιαφέρον και όσες ομάδες θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Φώτη Μπούκλη, για περισσότερες πληροφορίες. «Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου σε όλες τις ομάδες που εντάχθηκαν και έκαναν το τουρνουά επιτυχημένο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους όσους προσέφεραν το χρόνο και την υποστήριξή τους και εργάστηκαν σκληρά για το τουρνουά, όπως οι Νίκος Αρβανίτης, Γιώργος Ηλιού, Θανάσης Μπουκλής, Κώστας Πολίτης, Αντώνης Ρόρος, Γκιότσινο Γκαγιάνο», τόνισε, κλείνοντας και τυπικά το τουρνουά, ο Φώτης Μπούκλης.





Το πανόραμα του τουρνουά

Οι δύο όμιλοι

1ος όμιλος: Γκρικ Αμέρικαν Μέτρο, Αστέρας ΝΥ, Γκρικ Αμέρικαν Ανω 30, Πανκύπριος, Parcelona, Real Ole Orange

2ος όμιλος: Γκρικ Αμέρικαν, ΝΥ Ithiad, Real Ole Black, Δόξα ΝΥ, Albanians United, Boros FC

Ολα τα αποτελέσματα του τουρνουά:

Γκρικ Αμέρικαν Μέτρο – Αστέρας ΝΥ 2-4

Γκρικ Αμέρικαν Α30 – Παγκύπριος 0-12

Parcelona – Real Ole Or. 3-0

Γκρικ Αμέρικαν – ΝΥ Ithiad 8-3

Real Ole Bl. – Δόξα ΝΥ 2-6

Albanians Un. – Boros 1-5

Παγκύπριος – Parcelona 7-3

Γκρικ Αμέρικαν Μέτρο – Γκρικ Αμέρικαν Α30 6-4

Αστέρας ΝΥ – Real Ole Or. 3-0

Δόξα ΝΥ – Albanians Un. 2-1

Γκρικ Αμέρικαν – Real Ole Bl. 3-6

ΝΥ Ithiad – Boros 2-4



Αστέρας ΝΥ – Parcelona 1-7

Γκρικ Αμέρικαν Α30 – Real Ole Or. 3-0

Γκρικ Αμέρικαν Μέτρο – Παγκύπριος 2-10

ΝΥ Ithiad – Albanians Un. 1-2

Real Ole Bl. – Boros 7-2

Γκρικ Αμέρικαν – Δόξα ΝΥ 9-3

Γκρικ Αμέρικαν Μέτρο – Parcelona 5-7

Αστέρας ΝΥ – Γκρικ Αμέρικαν Α30 2-4

Παγκύπριος – Real Ole Or. 3-0

Δόξα ΝΥ – Boros 8-2

Γκρικ Αμέρικαν – Albanians Un. 4-2

ΝΥ Ithiad – Real Ole Bl. 2-9

Γκρικ Αμέρικαν Α30 – Parcelona 3-6

Γκρικ Αμέρικαν Μέτρο – Real Ole Or. 3-0

Αστέρας ΝΥ – Παγκύπριος 3-10

Γκρικ Αμέρικαν – Boros 8-4

Real Ole Bl. – Albanians Un. 5-4

ΝΥ Ithiad – Δόξα ΝΥ 0-3



Ημιτελικοί

Παγκύπριος – Γκρικ Αμέρικαν 7-3

Real Ole Black – Parcelona 1-2

Τελικός

Παγκύπριος – Parcelona 6-3