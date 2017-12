Τραμπ: Αναγκάσθηκα να αποπέμψω Φλιν διότι είπε ψέματα στον αντιπρόεδρο και το FBI

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω του Twitter ότι ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Μάικλ Φλιν, κατά του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ψευδή κατάθεση στο FBI στην υπόθεση για τη ρωσική ανάμειξη στην αμερικανική εκλογική διαδικασία, δεν έπραξε τίποτε παράνομο κατά τη διάρκεια της περιόδου μετάβασης, ανάμεσα στην προεδρική εκλογή και την εγκατάσταση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Αναγκάσθηκα να αποπέμψω τον στρατηγό Φλιν διότι είπε ψέματα στον αντιπρόεδρο και το FBI. Ομολόγησε την ενοχή του για τα ψεύδη αυτά. Είναι θλιβερό, διότι οι πράξεις του κατά την περίοδο μετάβασης ήσαν νόμιμες. Δεν είχε τίποτε να κρύψει!», έγραψε στο Twitter πριν από λίγο ο Τραμπ, κάνοντας για δεύτερη φορά από το πρωί αναφορά στην εν δυνάμει εκρηκτική έρευνα που αγγίζει πλέον τον στενό κύκλο του περιβάλλοντός του.

I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2017